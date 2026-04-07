Nacional Monte de Piedad: así puedes recuperar tus prendas ante el cierre

La huelga en el Monte de Piedad cumplió seis meses el pasado 1 de abril y las posiciones encontradas del sindicato y el patronato no permiten vislumbrar una pronta solución, lo que ha causado dudas entre los clientes acerca de qué pasa con los intereses que generan los préstamos mientras las sucursales permanecen cerradas, así como con sus prendas empeñadas y cómo y cuándo podrán recuperarlas si ya han saldado el préstamo.

Tanto la empresa como el sindicato han asegurado que las prendas se encuentran en bóvedas seguras; no obstante, no podrán ser recogidas hasta que la huelga termine, incluso si el préstamo ya ha sido pagado.

¿Qué pasa si ya pagaste tu deuda con el Monte de Piedad?

Los clientes que ya han liquidado su deuda pueden iniciar un proceso legal acudiendo al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, dentro del expediente 1001/2025, a la espera de un fallo que les permita recuperar sus prendas empeñadas a pesar del cierre de sucursales, lo cual hasta ahora no ha ocurrido.

Otra resolución pendiente tiene que ver con la huelga misma. El 20 de febrero de 2026, la autoridad judicial declaró inexistente la huelga al determinar que el sindicato no cumplió con sus propios requisitos estatutarios. Sin embargo, la representación sindical interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado, lo que podría prolongar la huelga varios meses más. Si el tribunal ratifica el fallo del juez federal, se regresaría a trabajar de manera inmediata; si este es revocado, la huelga continuará.

¿Qué pasa con los intereses, remates y cómo se puede abonar si las sucursales del Monte de Piedad están cerradas?

En cuanto a los pagos de quienes aún tienen adeudos, el Monte de Piedad extendió las fechas de comercialización a partir del 25 de septiembre; es decir, las fechas límite de pago y de pase a almoneda se recorrieron.

Los artículos que tenían como fecha de comercialización original el 25 de septiembre de 2025 pasaron al 6 de abril de 2026, con nueva fecha límite de pago el 1 de ese mismo mes.

El calendario completo puede consultarse en este enlace.

Para cumplir con los pagos, aunque las sucursales estén cerradas, la institución puso a disposición de sus clientes la aplicación Monte App, su sitio web, BancaNet de Banamex, transferencias vía SPEI y pagos en sucursales de OXXO y Banamex.

Para más detalles, puede consultarse la página de Información de pagos.

Las sucursales del Monte de Piedad están cerradas desde el 1 de octubre del año pasado. EL INFORMADOR/A. Navarro

¿Qué demandan los trabajadores para terminar la huelga?

Los trabajadores piden el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo en los puntos relacionados con las vacantes mediante boletinaciones (porcentaje de contrataciones decididas por el sindicato), así como al escalafón y a los ascensos.

Estos temas, según el sindicato, deben discutirse en una mesa de negociación pública, en la que la sociedad y los medios de comunicación sean testigos de los “ofrecimientos reales”.

El sindicato también reclama el pago de prestaciones como aguinaldos, ahorros y quincenas que han sido retenidos.

Asimismo, solicitó la intervención de las autoridades para obligar a los integrantes del Patronato a participar directamente en las negociaciones y evitar intermediarios, pues aseguran que se ha enviado a los diálogos a abogados externos y empleados de confianza que no cuentan con facultades legales para alcanzar acuerdos definitivos.

¿Qué ofrece el Monte de Piedad a los trabajadores para terminar la huelga?