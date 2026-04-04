¿Quién es el dueño del Nacional Monte de Piedad?

A seis meses de haber comenzado, la huelga en el Nacional Monte de Piedad ha entrado en una fase de estancamiento, donde tanto el patronato como el sindicato aseguran que la contraparte miente.

El sindicato inició el paro acusando al patronato de no respetar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) establecido en 2024, específicamente en lo que respecta a las 'comisiones mixtas de escalafón y eficiencia, relacionadas con el ingreso y la promoción de los trabajadores, imponiendo a la institución nuevas reglas al margen del contrato', según se lee en un comunicado difundido la semana pasada.

El patronato, por su parte, coincide en que las contrataciones y ascensos son el núcleo del problema, pero desde su punto de vista, es la cúpula del sindicato la que no acepta 'el proceso directo, automatizado, transparente y equitativo de ocupación de vacantes (llamadas "Boletinaciones")', que, asegura, está apegado a la Ley Federal del Trabajo y al CCT.

Asimismo, indica que el sindicato no ha demostrado las supuestas violaciones al CCT, y citó —en su comunicado del 23 de marzo— que desde el 20 de febrero la huelga fue declarada inexistente por la autoridad judicial, al no cumplir con sus propios requisitos estatutarios.

Parte de los reclamos del sindicato, presidido por Arturo Zayún, es que las maniobras de la institución forman parte de un entramado que busca privatizarla, y que han dilatado el conflicto al enviar a las negociaciones abogados externos y empleados de confianza sin autoridad para llegar a acuerdos.

En este contexto, resulta relevante entender cómo opera el Nacional Monte de Piedad, pues, contrario a lo que muchos podrían pensar, no es una empresa privada ni un organismo del Gobierno de México.

La historia del Monte de Piedad se remonta a 1775, cuando fue fundado por Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, como institución de beneficencia.

El Monte de Piedad opera como una institución de beneficencia privada; es decir, su finalidad es otorgar créditos prendarios a la población que no puede acceder a otras formas de financiamiento y destinar sus ganancias a la asistencia social.

Como tal, no tiene un dueño, sino un patronato encargado de su operación.

Al respecto, el sindicato ha señalado que, mientras sus salarios son en promedio inferiores a dos salarios mínimos al mes, los de los directivos aumentaron un 200 % en 2024 y actualmente perciben más de 400 mil pesos, 'a pesar de que son directivos de las empresas en las que laboran como altos ejecutivos'.

¿Quiénes son los miembros del patronato del Monte de Piedad?

Las personas que conforman el patronato del Monte de Piedad son:

Carlos Antonio Zozaya Gorostiza - presidente

Pedro Romero de Terreros Gómez Morín - patrono secretario

José Antonio Palacio Pérez - patrono vocal

Jorge Eduardo Alonso Olivares - patrono vocal

Juan Miguel Guerra Dávila - patrono vocal

Margarita Hugues Vélez - patrono vocal

Dionisio Hilario García Silva - patrono vocal

La huelga en el Monte de Piedad ya superó seis meses. EL INFORMADOR/Archivo

La estrategia de los "Montecitos", ¿expansión o privatización?

Entre las propuestas que el Patronato hizo al sindicato de trabajadores el pasado 26 de marzo se encontraba “acordar los salarios de tres plazas de nueva creación: auxiliar operativo, responsable comercial y responsable operativo”. Estos puestos forman parte del nuevo modelo de negocio, al que han llamado “Montecitos”.

Los Montecitos serán sucursales más pequeñas, con la finalidad de llegar a más poblaciones. Operarán de manera simplificada, lo que permitirá brindar una atención más rápida a los clientes e incursionar en el nicho de casas de empeño privadas y créditos rápidos que han cobrado auge en los últimos años.

Estas sucursales seguirán las mismas reglas de empeño, refrendo, intereses y remate que los establecimientos tradicionales del Monte de Piedad, por lo que la diferencia estará solo en la cercanía y en la cantidad de clientes que podrá atender cada unidad.

Sin embargo, no está claro si se trata solo de sucursales de menor tamaño para ampliar el mercado o de un paso más hacia un modelo similar al de las casas de empeño privadas.

¿Qué demandan los trabajadores para terminar la huelga?

Los trabajadores piden el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo en los puntos relacionados con las vacantes mediante boletinaciones (porcentaje de contrataciones decididas por el sindicato), así como al escalafón y a los ascensos.

Estos temas, según el sindicato, deben discutirse en una mesa de negociación pública, en la que la sociedad y los medios de comunicación sean testigos de los “ofrecimientos reales”.

El sindicato también reclama el pago de prestaciones como aguinaldos, ahorros y quincenas que han sido retenidos.

Asimismo, solicitó la intervención de las autoridades para obligar a los integrantes del Patronato a participar directamente en las negociaciones y evitar intermediarios, pues aseguran que se ha enviado a los diálogos a abogados externos y empleados de confianza que no cuentan con facultades legales para alcanzar acuerdos definitivos.

¿Qué ofrece el Monte de Piedad a los trabajadores para terminar la huelga?

Reponer el proceso de boletinación (contrataciones), considerando el 50.5 % de las plazas del total de la primera fase (148 de 293).

Llevar a cabo la redefinición de plantillas en sucursales pactada con el sindicato en el convenio de marzo de 2024 (compactaciones), sin implicar recorte de personal. Esto se realizaría de manera gradual en un periodo de 20 meses.

Acordar los salarios de tres plazas de nueva creación: auxiliar operativo, responsable comercial y responsable operativo.

Otorgar un bono por levantamiento de huelga equivalente al 52 % del salario tabular.

Implementar el pago por el ejercicio de dos funciones en una misma jornada laboral, como se acordó en el convenio de 2024.

Mantener los permisos con goce de salario a secretarios seccionales.

Mantener las aportaciones directas al sindicato para el deportivo sindical, fomento al deporte, viáticos y un apoyo equivalente a dos días de salario al año por trabajador para el fondo de retiro.

Incremento del 5.3 % directo al salario.

¿Qué pasa con los artículos empeñados durante la huelga y cómo se pueden recuperar?

Tanto la empresa como el sindicato han asegurado que las prendas se encuentran en bóvedas seguras; no obstante, no podrán ser recogidas hasta que la huelga termine, incluso si el préstamo ya ha sido pagado.

En cuanto a los pagos de quienes aún tienen adeudos, el Monte de Piedad extendió las fechas de comercialización a partir del 25 de septiembre; es decir, las fechas límite de pago y de pase a almoneda se recorrieron.

Los artículos que tenían como fecha de comercialización original el 25 de septiembre de 2025 pasaron al 6 de abril de 2026, con nueva fecha límite de pago el 1 de ese mismo mes.

El calendario completo puede consultarse en este enlace.

Para cumplir con los pagos, aunque las sucursales estén cerradas, la institución puso a disposición de sus clientes la aplicación Monte App, su sitio web, BancaNet de Banamex, transferencias vía SPEI y pagos en sucursales de OXXO y Banamex.

Para más detalles, puede consultarse la página de Información de pagos.

