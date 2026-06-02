El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, Marco Antonio Almanza, se encontraba en camino a Tijuana para entregarse a las autoridades de Estados Unidos cuando una llamada telefónica cambió drásticamente sus planes . De acuerdo con fuentes de primer nivel reveladas por el periodista Carlos Loret de Mola en su columna de opinión, el exfuncionario pretendía pactar con el gobierno estadounidense, que lo acusa de colaborar con el Cártel de “Los Chapitos”.

La razón de su repentino cambio de estrategia y su posterior regreso a Sinaloa obedece a una presunta amenaza directa contra su círculo más cercano , lo que arroja luz sobre el misterioso video que el exmando policial difundió en redes sociales para desmentir su supuesta detención.

La sospecha de un "chivo expiatorio" en la Fiscalía de Sinaloa

La decisión de Almanza de buscar un criterio de oportunidad en el extranjero se originó tras una comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán. Acompañado por Dámaso Castro, vicefiscal del Estado con licencia, el exjefe policial detectó un patrón alarmante en los interrogatorios federales.

Según la información recabada por Loret de Mola, ambos exfuncionarios salieron de la FGR con la certeza de que la administración federal buscaba proteger a la cúpula política de la entidad :

"Para exonerar al gobernador Rocha, al senador Inzunza y al alcalde Gámez Mendívil, el Gobierno de México va a decir que fuimos nosotros. Lo detectaron en el tono y sentido de las preguntas que les hicieron".

Consciente del panorama y utilizando su experiencia en el sector de seguridad, Almanza decidió emprender el viaje hacia la frontera norte para negociar con la justicia estadounidense, una ruta que ya habrían tomado previamente los exsecretarios estatales de Seguridad y Finanzas.

"Vestidos y alborotados": El drástico cambio de planes en la frontera

El operativo para la recepción del exjefe policial ya estaba coordinado del lado estadounidense . Las agencias de aquel país lo requieren por haber permitido, presuntamente, el libre tránsito y operación de “Los Chapitos” en Sinaloa a cambio de sobornos económicos.

Sin embargo, el trayecto se interrumpió de forma abrupta debido a una advertencia que involucra directamente a la actual administración local:

"Las autoridades de Estados Unidos se quedaron 'vestidas y alborotadas'... Pero recibió esa llamada telefónica de su pareja".

Una amenaza "de arriba" frenó la colaboración con Estados Unidos

El motivo detrás de la vuelta en “U” de Almanza radica en el contenido de esa comunicación telefónica . Fuentes cercanas al caso señalan que la pareja del exmando se desempeña actualmente como trabajadora dentro del Gobierno de Sinaloa, posición que habría sido utilizada para hacerle llegar un mensaje de advertencia fulminante.

"En la llamada, ella le dijo que le mandaron un mensaje de arriba: si él se entregaba a Estados Unidos, ella y sus hijos sufrirían las represalias" .

Ante el riesgo inminente para su familia, el exjefe de investigación desistió de cruzar la frontera y retornó a Culiacán . Como mecanismo de control de daños y para ofrecer una prueba de vida y permanencia en territorio nacional, procedió a grabar el video informal en bermudas y playera deportiva que contrastó con la imagen acicalada que mostró días antes ante el Ministerio Público Federal.

Con información de Carlos Loret de Mola

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