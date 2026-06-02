¿"Amanda" y "Boris" a la vista? El Pacífico despierta con dos posibles ciclones

La temporada de huracanes 2026 ha despertado abruptamente este 2 de junio. Si habitas en zonas costeras o tienes planes de navegación, es vital que sepas que los primeros ciclones del año están por nacer en el Pacífico, amenazando con alterar drásticamente el clima durante los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima autoridad climática del país, emitió un aviso de vigilancia crucial durante las primeras horas de esta mañana para alertar a la población.

Los reportes meteorológicos más recientes indican que la actividad atmosférica en el Océano Pacífico está evolucionando con una rapidez inusual, marcando un inicio de temporada bastante dinámico y complejo.

En el centro de la atención de los especialistas se encuentran dos sistemas de baja presión que, de seguir su trayectoria y fortalecimiento, recibirían los nombres de “Amanda” y “Boris” , los dos primeros fenómenos de su tipo de la temporada 2026.

La inminente formación de “Amanda” en el Pacífico

El primer sistema que se encuentra bajo estricta vigilancia es una zona de baja presión que ha mostrado una evolución constante en las aguas del océano.

Los expertos del organismo climático detallaron que este fenómeno incrementó drásticamente a un 80% su probabilidad de desarrollo ciclónico para el corto plazo de las próximas 48 horas .

Además, la proyección extendida de los modelos meteorológicos a siete días eleva esta posibilidad de consolidación hasta un casi inminente 90% , lo que mantiene en alerta a las autoridades.

De concretarse esta rápida evolución atmosférica, el sistema se convertirá oficialmente en el primer ciclón tropical de la temporada 2026 en esta región .

Al alcanzar la categoría de tormenta tropical, este fenómeno adoptará el nombre de “Amanda”, inaugurando así la lista oficial de nomenclaturas asignadas para esta cuenca oceánica en el presente año.

“Boris”: Un segundo sistema bajo monitoreo constante

Sin embargo, la inestabilidad atmosférica no se limita a un solo evento meteorológico en esta vasta región del territorio nacional durante esta semana.

Las autoridades de protección civil y meteorología prevén la formación de una segunda zona de baja presión durante los próximos días, la cual requiere un seguimiento igualmente riguroso.

Este nuevo sistema de inestabilidad se ubicará geográficamente al sur de las costas mexicanas, frente a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Actualmente, los modelos matemáticos de predicción le otorgan a esta segunda perturbación un 40% de probabilidad para lograr un desarrollo ciclónico completo en un lapso máximo de siete días.

Si las condiciones permiten su fortalecimiento sostenido, este segundo fenómeno meteorológico sería bautizado internacionalmente con el nombre de “Boris”.

Precauciones ante el inicio de la temporada 2026

La posible formación simultánea o consecutiva de los ciclones “Amanda” y “Boris” subraya la enorme importancia de la prevención temprana y la preparación de protocolos de emergencia en los municipios costeros.

Finalmente, se recomienda encarecidamente a toda la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales del clima y evitar la propagación de desinformación durante esta naciente temporada de huracanes.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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