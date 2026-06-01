La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, utilizó su discurso en el Monumento a la Revolución para trazar, por primera vez, una hoja de ruta ante lo que considera una ofensiva de sectores radicales de Estados Unidos. De acuerdo con el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio en su columna “Nacionalismo defensivo”, la Mandataria sugirió que la "ultraderecha" estadounidense busca influir en los procesos electorales de ambos países y descarrilar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Durante un mensaje que se extendió por una hora, Sheinbaum dedicó 19 minutos a detallar las amenazas que percibe sobre la soberanía nacional , argumentando la existencia de una campaña mediática y digital para alterar la percepción de la realidad en México.

El origen de la tensión: Operativos binacionales y acusaciones de narcopolítica

Según el texto de Riva Palacio, la Mandataria identificó el inicio de esta escalada el pasado 19 de abril, tras un operativo donde dos agentes de la CIA y ministeriales de Chihuahua desmantelaron un megalaboratorio de fentanilo ligado a "Los Chapitos", hecho en el que fallecieron los agentes y dos comandantes mexicanos a espaldas del Gobierno federal.

Posteriormente, el 30 de abril, el Departamento de Justicia de EU señaló a tres funcionarios de Sinaloa —incluyendo al exgobernador Rubén Rocha Moya— de presuntos vínculos con el crimen organizado. El columnista destaca que la postura presidencial refleja el temor de que "otras oficinas de Estados Unidos pudieran volverse en el principal elector de México" .

A raíz de esto, se activó un control de daños ante las comparecencias judiciales en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, donde el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, enfrenta procesos junto a otros funcionarios.

La negativa de extradición y el factor López Obrador

El análisis periodístico apunta a que la resistencia del Gobierno federal para ceder a la extradición de Rocha Moya responde a un riesgo estratégico superior. Riva Palacio afirma que es la primera vez que la presidenta verbaliza estas preocupaciones de manera interna:

"Ceder ante Estados Unidos la extradición de Rocha Moya abre un alto riesgo que declare lo que le pidan los fiscales contra miembros importantes de Morena" .

El columnista añade que la información de inteligencia en Washington abarca presuntos lazos del expresidente Andrés Manuel López Obrador con facciones del Cártel de Sinaloa a través del exgobernador sinaloense. Esta tensión aumentó luego de reportes que indican que Ovidio y Joaquín Guzmán, junto a Ismael "El Mayo" Zambada, ya habrían imputado a Rocha Moya.

Preguntas clave y la "falla estructural" de la estrategia

Ante este escenario, Sheinbaum adoptó un tono enérgico para anticipar posibles filtraciones o acciones judiciales, lanzando cuestionamientos hacia las verdaderas intenciones de Washington:

"¿Es realmente un interés legítimo, genuino por ayudar a México?, ¿para combatir al crimen organizado?, ¿o sectores de la ultraderecha en Estados Unidos están usando a este país para posicionarse en sus elecciones este año o en las del próximo año en México?".

Riva Palacio concluye que, a pesar de los diagnósticos internos en Palacio Nacional que confían en un alivio político tras los comicios estadounidenses, la presión bilateral no cesará, dado que la narcopolítica es un punto de acuerdo bipartidista en EU. El periodista advierte que la estrategia defensiva posee una "falla estructural" debido a la dependencia económica histórica de México con su vecino del norte y la existencia de pruebas sobre presuntas colusiones.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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