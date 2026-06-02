La política exterior de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha entrado en una fase de severos cuestionamientos tras sus recientes declaraciones sobre el proceso electoral en Colombia. De acuerdo con el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de opinión, la Mandataria mexicana ha "sepultado la cabeza fría" y abandonado el pragmatismo tecnocrático de inicios de su sexenio para adoptar una postura estrictamente ideológica, incurriendo en las mismas prácticas de intervencionismo que de manera sistemática denuncia por parte de Estados Unidos.

El viraje diplomático, que coincide con el cumplimiento de dos años del triunfo electoral de su movimiento, ha encendido las alarmas entre analistas y diplomáticos, quienes acusan una marcada incongruencia intelectual y una pérdida de autoridad moral de México ante la comunidad internacional.

De la denuncia al injerencismo: El caso de Colombia y Gustavo Petro

El detonante de las críticas más recientes fue el respaldo abierto de Sheinbaum al presidente colombiano Gustavo Petro, sugiriendo un posible fraude en los comicios de ese país. Esta postura contrasta de forma directa con los discursos oficiales donde la mandataria condena la presunta intromisión de Washington en las próximas elecciones intermedias de México.

Riva Palacio señala que esta contradicción evidencia un sesgo maniqueo en la actual administración de Palacio Nacional:

"No hay ninguna diferencia entre lo que denunció del Gobierno de Donald Trump y lo que declaró sobre las elecciones en Colombia. Fue tan injerencista como Trump, mostrando la debilidad de su argumento y la forma sesgada y maniquea cómo ve la intromisión en los asuntos internos de otros países".

Según el análisis, la postura del Gobierno de México responde a una lógica binaria donde el intervencionismo solo es señalado si proviene de naciones con ideologías opuestas, pero es justificado o ignorado cuando se trata de aliados de izquierda .

Las polémicas alianzas en América Latina que erosionan la diplomacia mexicana

El historial de fricciones internacionales y respaldos controvertidos por parte de la Presidenta Sheinbaum ha sumado tensiones con diversas naciones de la región. Desde la defensa de exmandatarios destituidos o procesados por corrupción, hasta la omisión de las crisis democráticas en regímenes dictatoriales, la consistencia de la tradicional Doctrina Estrada se ha visto debilitada.

Entre los casos más señalados que comprometen la credibilidad del discurso de neutralidad mexicano se encuentran:

Argentina: El espaldarazo a Cristina Fernández, expresidenta bajo prisión domiciliaria por fraude institucional.

Perú: El abierto apoyo a Pedro Castillo, condenado por conspiración tras un fallido autogolpe de Estado.

Ecuador: El mantenimiento del diferendo diplomático heredado por el asilo concedido a Jorge Glas.

Venezuela, Cuba y Nicaragua: La falta de pronunciamientos contra las violaciones a las libertades en estos regímenes.

Esta serie de posicionamientos ha provocado que la Mandataria mexicana comparta una distinción incómoda en el plano internacional:

"Sheinbaum ha sido declarada persona non-grata en esos países, una categoría que solo comparte con dos ex presidentes mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón".

Propaganda y desinformación: El factor ruso en la política nacional

La narrativa gubernamental sostiene que existe una conspiración y una "ofensiva mediática" impulsada por la ultraderecha internacional y los Estados Unidos para desestabilizar a los gobiernos de izquierda en América Latina. Sin embargo, las críticas apuntan a que el propio aparato del Estado mexicano ha permitido la entrada de influencias extranjeras cuestionables .

De acuerdo con Riva Palacio, se ha documentado el financiamiento de plataformas que sirven de altavoz a intereses geopolíticos externos:

"[Sheinbaum] permitió que su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas... financiara un canal dirigido por el español Pablo Iglesias —que es asesor de Sheinbaum—, por donde entró la maquinaria de propaganda del Kremlin".

Esta dualidad en el manejo de la información y las relaciones exteriores le quita, según los expertos, espacios de maniobra clave frente a Estados Unidos, debilitando la fuerza argumentativa de México justo en un momento donde las presiones bilaterales del otro lado del Río Bravo continúan endureciéndose.

Con información de Raymundo Riva Palacio

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA