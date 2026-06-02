El plazo para realizar el registro de celulares en México está a un mes de concluir —el 30 de junio— y aquellos usuarios que no realicen la vinculación de su línea telefónica a su CURP, podrían enfrentarse a la suspensión de su servicio y perder el acceso a algunas aplicaciones.

La iniciativa nacional de identificación de líneas telefónicas tiene el objetivo de eliminar el anonimato, disminuyendo así los delitos de extorsión o fraude. Para ello, cada línea tendrá que estar asociada a los datos personales de una persona o empresa, mediante la CURP o RFC.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer que, de acuerdo con información proporcionada por las compañías de telefonía móvil, la cantidad de líneas registradas a la CURP de su usuario alcanza los 48 millones (33%), hasta principios de mayo.

¿A qué aplicaciones ya no podrás acceder si no vinculas tu CURP?

En caso de no realizar la vinculación de tu línea celular a tu CURP, ésta se suspenderá y perderás los siguientes servicios:

Llamadas Mensajes de texto SMS Datos móviles

Esta cancelación del servicio afectará a su vez al acceso de diversas aplicaciones de mensajería y servicios digitales, entre los que se encuentran:

WhatsApp.

Telegram.

Llave MX.

SAT Móvil.

IMSS Digital.

App CDMX.

Redes sociales con contraseñas vinculadas al número celular: Facebook, Instagram o TikTok.

Uber o DiDi, en caso de verificación.

De acuerdo con la CRT, las líneas que no sean registradas, únicamente podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia.

WhatsApp será severamente afectado

La suspensión podría impedir el recibimiento de códigos de verificación por SMS, lo que entorpecería el acceso a plataformas como WhatsApp y Telegram o aplicaciones de transporte como Uber y DiDi.

Además, no se podrían llevar a cabo trámites o registros a programas sociales o cualquier tipo de herramientas gubernamentales como Llave MX, IMSS Digital, SAT Móvil y App CDMX, pues la mayoría requiere de un línea activa.

Asimismo, las aplicaciones bancarias podrían dejar de funcionar para operaciones o movimientos que requieran validación por mensaje de texto, mientras que los retiros sin tarjeta quedarían completamente inhabilitados.

Finalmente, los usuarios de telefonía móvil en México, afiliados a cualquier compañía telefónica como Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Atlán, tienen hasta el próximo martes 30 de junio de 2026 para realizar el registro obligatorio de sus líneas telefónicas.

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AO

