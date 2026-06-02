¿Cansado del calor extremo? Prepara el paraguas, porque este martes marca un punto de inflexión en el clima tapatío. Las esperadas lluvias refrescarán la ciudad, trayendo un alivio térmico que transformará tus rutinas en los próximos días.

Este martes 2 de junio de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece bajo un cielo completamente nublado. Las condiciones atmosféricas actuales indican una jornada muy húmeda, marcando el inicio de una transición climática sumamente esperada.

Según el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional, se registrarán lluvias de ligeras a moderadas en toda la ciudad . Estas precipitaciones podrían acompañarse de fuerte actividad eléctrica durante la tarde y noche.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) confirmó que este fenómeno responde a la constante entrada de humedad del Océano Pacífico. Esta nubosidad interactúa directamente con un canal de baja presión, generando condiciones óptimas para tormentas.

El esperado descenso térmico

Aunque hoy la máxima alcanzará los 31 grados Celsius, el cambio se sentirá pronto. La llegada de las lluvias traerá una notable baja térmica que dará un respiro a Jalisco .

Para el miércoles 3 de junio, los termómetros registrarán un descenso significativo, con máximas de 27 grados. Las mañanas rondarán los 20 grados, obligando a usar ropa de abrigo ligera.

La tendencia a la baja continuará el jueves 4 de junio, cuando la máxima apenas alcance los 25 grados. Este drástico cambio contrasta con las intensas olas de calor de mayo.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a toda la población mantenerse informada y tomar precauciones adicionales. El pavimento mojado y los encharcamientos en las vías rápidas representan un riesgo latente para los automovilistas.

Zonas con mayor probabilidad de lluvia

Los radares indican que las precipitaciones afectarán con mayor intensidad ciertos municipios. Zapopan, Tlajomulco y el centro de Guadalajara se perfilan con la mayor acumulación de agua.

En colonias como Mariano Otero y Chapalita se reportaron lloviznas desde la madrugada. Se espera que este patrón intermitente se intensifique después de las 14:00 horas.

Los expertos señalan que el temporal formal se establecerá a mediados de mes . Sin embargo, la humedad actual es suficiente para mitigar la sensación de bochorno.

Además de las constantes lluvias, se pronostican rachas de viento que alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora. Estas ráfagas refrescarán notablemente el ambiente, pero exigen asegurar objetos sueltos en azoteas y balcones.

Preparativos ante el cambio de clima

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre estos sistemas atmosféricos. La dependencia actualiza sus modelos para prevenir a la ciudadanía sobre cualquier tormenta severa.

Para quienes utilizan el transporte público, es indispensable salir con calzado adecuado. Las condiciones pueden transformar una llovizna en un chubasco moderado en minutos.

En resumen, este 2 de junio marca el fin del calor sofocante. Mantente atento a los avisos oficiales y disfruta de este refrescante cambio en la capital tapatía.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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