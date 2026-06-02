El sector de las telecomunicaciones en México atraviesa una etapa de transformación regulatoria que impacta directamente a millones de usuarios. Como parte de las nuevas disposiciones oficiales, los ciudadanos tienen la obligación de registrar su identidad ante las empresas proveedoras de servicios. Este mandato exige que cada línea telefónica activa, ya sea de plan tarifario o de prepago, esté asociada a la CURP del titular. La medida busca establecer un control más estricto sobre los celulares que operan dentro del territorio nacional.

La iniciativa gubernamental tiene como objetivo principal combatir los delitos de extorsión y fraude que se cometen a través de dispositivos móviles no identificados. Durante años, el anonimato en la adquisición de tarjetas SIM facilitó la operación de grupos delictivos. Con estas nuevas bases de datos, administradas por las compañías telefónicas, las autoridades competentes pretenden rastrear con mayor eficacia el origen de las comunicaciones ilícitas y brindar mayor seguridad a la población en general.

Para cumplir con este requerimiento, las compañías operadoras desplegaron diversas campañas informativas durante los meses previos a la fecha límite para el registro. Los usuarios han recibido mensajes de texto y notificaciones a través de las aplicaciones oficiales de sus proveedores. El procedimiento consiste en ingresar a las plataformas digitales de las empresas, validar la identidad del cliente y proporcionar el documento oficial para completar el expediente del usuario.

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¿Cuándo inicia la suspensión de líneas telefónicas?

Tras concluir el periodo de gracia otorgado por las autoridades federales, la desactivación de los servicios de telecomunicaciones comenzará formalmente el miércoles 1 de julio de 2026. A partir de esta fecha, las empresas proveedoras tienen la instrucción de suspender el servicio a todos aquellos clientes que omitieron el trámite de registro.

Consecuencias para tu celular: ¿Qué pasa con la línea telefónica si no la vinculas con la CURP?

Una vez que el sistema aplique la restricción, el dispositivo móvil perderá la capacidad de establecer comunicaciones regulares. El usuario afectado no podrá realizar ni recibir llamadas convencionales, enviar mensajes de texto o utilizar los datos móviles para navegar por internet. El equipo queda prácticamente incomunicado, limitando su funcionalidad a las conexiones de redes inalámbricas locales que no dependan de la tarjeta SIM.

A pesar de las severas restricciones, la normativa contempla ciertas excepciones para garantizar la integridad de las personas. Los usuarios con el servicio suspendido conservarán la posibilidad de contactar a los números de emergencia, como el 911. Asimismo, las operadoras permitirán la comunicación directa con sus centros de atención telefónica, con el fin de que el cliente reciba asesoría sobre su situación particular.

Pasos para vincular tu línea telefónica con la CURP

Para evitar que tu celular sufra estas severas restricciones y puedas continuar realizando todo tipo de llamadas, el proceso de vinculación de la línea telefónica con la CURP se ha diseñado para ser ágil y accesible. Los usuarios pueden realizar este trámite de manera presencial acudiendo a los centros de atención a clientes de su respectiva operadora, presentando una identificación oficial vigente y su CURP.

Alternativamente, las compañías han habilitado plataformas digitales y aplicaciones móviles oficiales donde el registro se puede completar en cuestión de minutos, requiriendo en algunos casos una validación de identidad en tiempo real para garantizar la seguridad del proceso.

Dentro de las normativas establecidas para este padrón de usuarios, se ha estipulado un límite en la cantidad de números que una sola persona puede tener a su nombre. Cada individuo físico tiene el derecho de registrar hasta un máximo de diez líneas telefónicas asociadas a una misma CURP, lo cual es suficiente para cubrir las necesidades personales y familiares de la mayoría de la población.

En caso de requerir un número mayor de conexiones, como ocurre con los emprendedores o trabajadores independientes, será necesario presentar una justificación por actividad empresarial o realizar el registro utilizando el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Recuerda, la fecha límite para registrar tu línea telefónica es el próximo 30 de junio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB