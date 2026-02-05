Las 10 carreteras con más choques en México que las vuelven peligrosas

Las carreteras en México son peligrosas con relación al número de choques que ahí se producen. Aquí te presentamos un listado con las 10 rutas que más número de colisiones registran:Según datos del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales 2024, con datos del Instituto Mexicano del Transporte y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las carreteras con más registros de accidentes en México fueron:Entre los diez primeros lugares sólo aparece una carretera en Jalisco, Zapotlanejo - Lagos de Moreno (cuota), que ocupa la última posición. Vale la pena mencionar que, según datos del Secretariado Técnico del Consejo para la Prevención de Accidentes (STConapra), el 66% de los conductores no respeta el exceso de velocidad, lo que aumenta el riesgo de siniestros y colisiones.Por lo anterior, si tienes pensado un viaje en carretera, considera lo siguiente:Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren alrededor de 1.9 millones de personas en accidentes viales, y entre 20 y 50 millones más sufren lesiones no mortales, muchas de ellas con consecuencias permanentes.En México, la situación también es alarmante, debido a que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte entre personas de 5 a 29 años. Este refleja la urgencia de identificar puntos críticos en la infraestructura vial y mejorar la cultura de manejo.Un estudio realizado por la aseguradora AXA a inicios de 2025 reveló cuáles son los cruces más peligrosos para manejar en la CDMX.Con información de Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales y AXA * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA