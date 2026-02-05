Jueves, 05 de Febrero 2026

Las 10 carreteras con más choques en México que las vuelven peligrosas

Una carreta en Jalisco se encuentra en la lista de las 10 con más registro de colusiones; estos son los datos

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El 66% de los conductores no respeta el exceso de velocidad, lo que aumenta el riesgo de siniestros y colisiones. ESPECIAL / CANVA

Las carreteras en México son peligrosas con relación al número de choques que ahí se producen. Aquí te presentamos un listado con las 10 rutas que más número de colisiones registran:

Según datos del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales 2024, con datos del Instituto Mexicano del  Transporte y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las carreteras con más registros de accidentes en México fueron:

  Nombre de la carretera Colisiones
1 Tejocotal - Tuxpan (cuota) 222
2 Querétaro - San Luis Potosí 217
3 La Tinaja - Acayucan (cuota) 212
4 Reforma Agraria - Puerto Juárez   202
5 Aguascalientes - Zacatecas 197
6 México - Querétaro 192
7 Zacatecas - Durango 187
8 Ent. Morelos - Saltillo 183
9 Tapanatepec - Talismán 173
10 Zapotlanejo - Lagos de Moreno (cuota) 170

Entre los diez primeros lugares sólo aparece una carretera en Jalisco, Zapotlanejo - Lagos de Moreno (cuota), que ocupa la última posición

Vale la pena mencionar que, según datos del Secretariado Técnico del Consejo para la Prevención de Accidentes (STConapra), el 66% de los conductores no respeta el exceso de velocidad, lo que aumenta el riesgo de siniestros y colisiones.

Por lo anterior, si tienes pensado un viaje en carretera, considera lo siguiente:

  • Conduce siempre de día
  • Respeta los límites de velocidad
  • Traza una ruta antes de salir de casa para evaluar qué tan segura es
  • Procura no transitar por carreteras solitarias
  • Lleva todos tus documentos de identificación
  • Ten a la mano los números de emergencia, por ejemplo, 911 o 074 si es una vialidad de Capufe

Accidentes de tránsito en México

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren alrededor de 1.9 millones de personas en accidentes viales, y entre 20 y 50 millones más sufren lesiones no mortales, muchas de ellas con consecuencias permanentes.

En México, la situación también es alarmante, debido a que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte entre personas de 5 a 29 años. Este refleja la urgencia de identificar puntos críticos en la infraestructura vial y mejorar la cultura de manejo.

Intersecciones más peligrosas de la Ciudad de México

Un estudio realizado por la aseguradora AXA a inicios de 2025 reveló cuáles son los cruces más peligrosos para manejar en la CDMX.

  1. Periférico e Insurgentes: Con un alto volumen de tráfico, este cruce encabeza la lista. Uno de cada cinco accidentes registrados aquí involucra a un peatón.
  2. Boulevard Puerto Aéreo y Zaragoza: Las colisiones y atropellos son frecuentes debido a la velocidad excesiva y la escasa señalización.
  3. Fray Servando Teresa de Mier y Congreso de la Unión: Ubicado cerca del centro histórico, este cruce sufre de visibilidad limitada y embotellamientos en horas pico.
  4. Periférico y Tláhuac: Aunque Periférico es una vía rápida, la mala infraestructura en esta zona lo convierte en un punto de alto riesgo para conductores y peatones.
  5. Avenida Jalisco y Viaducto Miguel Alemán: Este cruce soporta un flujo constante de vehículos a gran velocidad, lo que eleva significativamente el riesgo de colisiones.

Con información de Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales y AXA 

