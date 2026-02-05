Jueves, 05 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿Por qué no hay Mañanera hoy, jueves 5 de febrero?

Por medio de redes sociales, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que este 5 de febrero se suspenderá “La Mañanera”; esto se sabe

Por: El Informador

Este viernes 6 de febrero, “La Mañanera”, encabezada por Claudia Sheinbaum, se llevará a cabo desde Morelia, Michoacán. SUN / ARCHIVO

Este viernes 6 de febrero, “La Mañanera”, encabezada por Claudia Sheinbaum, se llevará a cabo desde Morelia, Michoacán. SUN / ARCHIVO

Este jueves 5 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó, a través de su cuenta oficial de X la cancelación de "La Mañanera" de hoy.

Lee también: Sarampión: estas son las estaciones del Metro de CDMX donde te puedes vacunar rápido y fácil

De acuerdo con la información que la Mandataria compartió en redes, la razón de la cancelación de la conferencia de prensa de este día se debe a su visita a Querétaro con motivo del Día de la Constitución. 

Asimismo, se informó que este viernes 6 de febrero “La Mañanera” se llevará a cabo desde Morelia, Michoacán.

     

Te puede interesar: Conoce la nueva moneda de 10 pesos y cuándo entra en circulación

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones