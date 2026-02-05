¿Por qué no hay Mañanera hoy, jueves 5 de febrero?

Este jueves 5 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó, a través de su cuenta oficial de X la cancelación de "La Mañanera" de hoy.De acuerdo con la información que la Mandataria compartió en redes, la razón de la cancelación de la conferencia de prensa de este día se debe a su visita a Querétaro con motivo del Día de la Constitución. Asimismo, se informó que este viernes 6 de febrero “La Mañanera” se llevará a cabo desde Morelia, Michoacán.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS