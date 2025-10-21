Inapam: Vigencia de la credencial si la tramitaste antes de 2025

Si un adulto mayor tramitó su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) antes de 2025, seguro tiene interés en saber cuándo renovarla. Y si ese es el caso, debe saber que hay buenas noticias, ya que no es necesario renovarla.

Todas las tarjetas del Inapam emitidas, sin importar su diseño, año o lugar de registro, siguen siendo válidas en todo México y continúan otorgando los mismos beneficios y descuentos a las personas adultas mayores, así lo indica la página oficial del programa.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web del Inapam, las credenciales antiguas siguen siendo reconocidas por instituciones públicas y privadas, por lo que no deben ser reemplazadas incluso si fueron tramitadas antes de 2025. Además, el instituto no ha emitido ningún nuevo formato que invalide los anteriores o que indique que eso vaya a pasar.

ESPECIAL / Inapam

En otras palabras, ninguna persona debe dejarse engañar por supuestas actualizaciones o renovaciones de la tarjeta: todas las credenciales del Inapam son vigentes y seguirán siéndolo en 2026.

¿Para qué sirve la credencial del Inapam?

La credencial o tarjeta del Inapam brinda beneficios para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores de 60 años en México. Entre los principales descuentos que ofrece están:

En transporte público

En servicios médicos

En establecimientos comerciales

Acceso a programas de turismo social

Asesoría jurídica y orientación gratuita

Darse de alta en el Inapam es un trámite completamente gratis y puede realizarse en los módulos de atención instalados en cada estado.

¿Qué se necesita para tramitar la credencial del Inapam?

Cualquier persona de 60 años en adelante puede solicitar su credencial del Inapam para acceder a su programa de descuentos presentando estos documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otro documento oficial)

CURP

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses)

Si el trámite lo realiza una persona auxiliar, deberá presentar también su identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

