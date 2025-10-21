Pensión Bienestar: fecha probable en la que iniciarían los pagos de noviembre 2025

La Pensión Bienestar es uno de los programas más esperados por millones de beneficiarios en México, debido a los pagos que se realizan de manera bimestral. Después del depósito correspondiente al periodo septiembre-octubre, las y los inscritos a este apoyo social ya se preparan para el siguiente pago, que corresponde a noviembre-diciembre de 2025, y es el último del año.

Aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha confirmado oficialmente el calendario, con base en la organización de pagos de bimestres anteriores, se estima que los depósitos podrían iniciar el lunes 3 de noviembre de 2025, el primer día hábil del onceavo mes del año.

Montos actualizados, ¿cuánto paga la Pensión Bienestar en 2025?

Durante 2025, los apoyos se mantuvieron con los incrementos anunciados al inicio del año:

Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales.

6 mil 200 pesos bimestrales. Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales.

3 mil 200 pesos bimestrales. Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales.

Con este apoyo social administrado por la Secretaría del Bienestar buscan fortalecer la economía de los hogares y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país.

Requisitos para registrarse a la Pensión Bienestar

Quienes aún no reciben la Pensión Bienestar pueden acudir a los Módulos del Bienestar con la siguiente documentación. Solo es muy importante tener en cuenta que deben estar abiertas las convocatorias por programa:

Identificación oficial vigente

CURP reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Teléfono de contacto

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, certificado médico de una institución pública.

Los adultos mayores y personas con discapacidad pueden designar un auxiliar para realizar el trámite en su nombre.

Para confirmar la fecha exacta del inicio de pagos de noviembre 2025, se recomienda esperar la publicación del calendario oficial por parte de la Secretaría del Bienestar o su titular, Ariadna Montiel, a través de sus canales oficiales o durante "La Mañanera del pueblo".

