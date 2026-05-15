El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, sacudió el tablero político y judicial al aceptar un acuerdo como testigo cooperante con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tras cruzar la frontera por la Garita de Nogales, Arizona, el pasado 11 de mayo de 2026, las autoridades norteamericanas lo trasladaron al Distrito Sur de Nueva York.

Allí, frente a la jueza magistrada Sarah Netburn, el general en retiro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico, pero entregó información inicial estratégica para asegurar su integración al programa de beneficios judiciales.

Los fiscales estadounidenses acusan a Mérida Sánchez de recibir sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares en efectivo por parte de la facción criminal conocida como "Los Chapitos" durante 2023 y 2024. A cambio de estas sumas, el entonces funcionario estatal presuntamente omitió arrestar a miembros clave de la organización y filtró información confidencial.

Los documentos judiciales detallan que el exsecretario alertó a los criminales sobre al menos diez redadas en laboratorios de drogas sintéticas , lo que permitió a los delincuentes evacuar personal y material antes de la llegada de las fuerzas federales.

��Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue aceptado por autoridades de Estados Unidos como testigo cooperante, de acuerdo con información proporcionada por una fuente del Departamento de Justicia a el El Universal.



Según el reporte, el… pic.twitter.com/Zyvvo9DFQ1— Azucena Uresti (@azucenau) May 16, 2026

Mérida Sánchez: un traslado sin resistencia hacia Nueva York

Lejos de oponer resistencia, el exfuncionario Gerardo Mérida facilitó su traslado y agilizó su proceso judicial al renunciar a disputar su identidad en Tucson. Actualmente, el Buró Federal de Prisiones lo mantiene recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn bajo el número de registro 62685-512.

Fuentes del gobierno estadounidense confirmaron que Mérida Sánchez podría escalar su estatus al de testigo protegido si demuestra que su vida corre peligro debido a los datos que posee sobre otros altos mandos sinaloenses.

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El impacto directo en la cúpula política de Sinaloa

La decisión de colaborar con la justicia extranjera convierte a Mérida Sánchez en una pieza fundamental dentro de las investigaciones abiertas contra presuntos operadores y funcionarios vinculados con actividades delictivas. Su testimonio amenaza directamente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve exfuncionarios que figuran en la misma acusación formal. El Departamento de Justicia busca confiscar cualquier propiedad o ganancia que los acusados obtuvieron mediante estas presuntas redes de corrupción institucional.

El futuro del proceso judicial de Gerardo Márida Sánchez en Brooklyn

El expediente S9 23 Cr. 180, radicado originalmente en Arizona, pasará a la jurisdicción de Nueva York, una de las cortes más implacables en casos de crimen organizado y tráfico internacional de drogas. Los fiscales preparan ahora las audiencias preliminares donde evaluarán la calidad y veracidad de la información que Mérida Sánchez aportó en sus primeras declaraciones . Si los datos resultan concluyentes, el gobierno estadounidense emitirá nuevas órdenes de aprehensión y solicitará extradiciones adicionales contra los políticos sinaloenses implicados en la red de sobornos.

Mientras el proceso avanza en los tribunales neoyorquinos, la clase política mexicana observa con cautela las repercusiones de este acuerdo judicial. La caída del exjefe de seguridad de Sinaloa marca un precedente severo sobre la rendición de cuentas de los funcionarios locales ante instancias internacionales. Las próximas semanas definirán el rumbo de esta investigación histórica que promete revelar los secretos mejor guardados sobre la colusión entre el poder público y el narcotráfico.

¿Qué es un testigo cooperante en Estados Unidos?

Un testigo cooperante es un acusado que acepta colaborar con los fiscales, entregando información y testimonios contra otros criminales o funcionarios de mayor rango, a cambio de beneficios legales como la reducción de su condena.

¿Qué relación tiene este caso con Rubén Rocha Moya?

Gerardo Mérida Sánchez fungió como secretario de Seguridad Pública durante la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien también figura como imputado en la misma acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

JM