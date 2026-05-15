Sheinbaum refrenda apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU; se reúnen en Palacio Nacional

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a quien refrendó su apoyo para ser la primera secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas", publicó Sheinbaum en sus redes sociales.

De forma reciente, la Mandataria federal descartó que su gobierno haya aprobado recursos públicos con la intención de respaldar la eventual candidatura de Bachelet para la ONU.

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Sheinbaum subrayó que no existía ninguna solicitud formal de apoyo económico por parte de la exmandataria chilena, por lo que tampoco se ha autorizado partida presupuestal alguna.

"No hemos aprobado ningún apoyo y hace tiempo manifestamos que apoyábamos la candidatura de Michelle Bachelet", señaló en abril.

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La titular del Ejecutivo federal reconoció la trayectoria de Bachelet, a quien describió como "una mujer con experiencia", recordando que fue dos veces presidenta de Chile y que ha ocupado cargos relevantes dentro de Naciones Unidas.

En ese sentido, consideró que cuenta con el perfil para desempeñar un papel destacado dentro del organismo internacional.

JM