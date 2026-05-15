Durante un enfrentamiento a tiros con un grupo de sujetos armados, elementos de la policía estatal de Colima abatieron a dos presuntos delincuentes; uno de ellos fue identificado como "Huesos", presunto sicario con un largo historial con el Cártel Nueva Generación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, informó que los sujetos abatidos y cuatro más que escaparon se dirigían a la ciudad de Colima a perpetrar un homicidio en las primeras horas del jueves cuando fueron sorprendidos.

“Se logra el abatimiento de dos sicarios del grupo Cártel Nueva Generación, entre ellos un objetivo de alta prioridad con indicativo o alias 'Huesos' ”, explicó Gómez en conferencia de prensa este viernes 15 de mayo del 2026.

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Indicó que se recibió un reporte sobre hombres armados y cuando una patrulla arribó al lugar, los policías fueron agredidos a tiros desde dos vehículos que se dieron a la fuga en distintas direcciones; sin embargo, otra patrulla llegó en apoyo por lo que se generó un segundo tiroteo.

Uno de los vehículos de los agresores chocó y sus ocupantes bajaron disparando contra los policías que repelieron la agresión y lograron abatir a ambos atacantes.

“Uno de los vehículos se impacta, descienden dos masculinos y realizan detonaciones contra el personal de seguridad estatal (…) tiraron frontalmente y tuvimos suerte, porque una de las armas que traían es una FN MINIMI. Es un arma de apoyo que puede tirar entre ochocientas y mil rondas por minuto”, narró el secretario de Seguridad local.

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Los elementos estatales aseguraron el auto y más tarde localizaron el segundo vehículo que dejaron abandonado el resto de los sicarios.

“Se logra identificar al sicario con el indicativo 'Huesos', que por información de inteligencia sabemos que ha sido uno de los más letales de los últimos meses para este grupo delictivo que opera en la zona en la región de Jalisco y Colima", concluyó Gómez Calcáneo.

Con información de El Universal

JM