'Todos los caminos llevan a Rocha Moya': Especialista sobre detención de piezas clave en EU

Este viernes se dio a conocer nueva información sobre la detención de dos piezas clave en el caso que sigue el Gobierno de Estados Unidos contra el Gobernador de Sinaloa con licencia , Rubén Rocha Moya, en el marco de la política en la cual considera a los carteles como terroristas.

Se trata de dos de los 10 acusados en este tema por el Gobierno estadounidense: Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, capturado en Arizona, y Enrique Díaz, extitular de Finanzas, de quien aún no se brindan más detalles sobre su aprehensión , pues mientras algunas personas señalan que se entregó en un consulado de Estados Unidos en Europa, otros refieren que fue detenido en Nueva York.

Al respecto, el presidente de México SOS capítulo Jalisco y abogado penalista, Anuar García, consideró que ambas detenciones forman parte de una estrategia para robustecer el caso que las autoridades estadounidenses mantienen contra Rocha Moya, particularmente por tratarse de perfiles altamente importantes en las indagatorias : el manejo financiero y áreas de investigación y seguridad dentro de la estructura del Gobierno sinaloense que representaban.

"Se trata de detenciones muy importantes, porque todas las puertas llevan a Rocha, todos los caminos llevan a Rocha y lo que está haciendo Estados Unidos es perfeccionar la investigación que tienen en contra de él. Entonces, el del dinero va a hablar seguramente en el acuerdo que se está buscando, va a aceptar probablemente la culpabilidad, aunque el otro, por el momento, se declaró no culpable. Entonces creo que al menos el del dinero está buscando ese acuerdo por la mucha información que va a servir para abonar al tema de culpabilidad posterior en contra de Rocha Moya", dijo Anuar García.

El abogado señaló que, desde su perspectiva, el Gobierno de Estados Unidos ya cuenta con elementos suficientes dentro de la investigación , debido a que en aquel país las órdenes de captura no se emiten sin una base sólida. Añadió que, incluso dentro de los procesos de extradición, las autoridades estadounidenses suelen avanzar únicamente cuando consideran que existe viabilidad para obtener sentencias condenatorias.

"Las pruebas ya las tienen. Desde el momento que Estados Unidos emite una orden de captura es porque ya tienen las pruebas. De hecho, cerca del 99% de los casos donde hay una solicitud de detención con fines de extradición, Estados Unidos y la fiscalía siempre tienen una sentencia condenatoria a la vista. No es casualidad que estén pidiendo una orden de captura internacional", refirió respecto a lo que ha señalado en diversas ocasiones la presidenta de México, Claudis Sheinbaum, sobre que Estados Unidos no tiene pruebas para señalar a Rocha Moya y el resto de enlistados.

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Anuar García también consideró que las recientes detenciones no representarían un beneficio para la defensa del mandatario sinaloense, por lo que no se trataría de entregas acordadas desde el Gobierno de México pues, por el contrario, fortalecerán el expediente en su contra, particularmente si las personas señaladas buscan acuerdos con la fiscalía estadounidense a cambio de reducciones de pena o esquemas de colaboración.

"Sí, estoy seguro que están negociando por su parte, porque lejos de beneficiar esto a Rocha perjudica su defensa. Seguramente están acercándose para buscar acuerdos por sí mismos, acuerdos donde van a declarar culpabilidad por una pena disminuida. Entonces, ya sea que queden como testigos protegidos en un momento dado con un acuerdo con la fiscalía o que declaren con una pena reducida, todos estos van a ser pruebas luego para señalar directamente a Rocha Moya", añadió el penalista.

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Por último, el presidente de México SOS capítulo Jalisco aseguró que las detenciones no serán las únicas dentro de este caso y sostuvo que podrían continuar las entregas negociadas de perfiles ligados al Cártel de Sinaloa, las cuales, dijo, seguirían abonando a la situación jurídica que enfrenta el Gobernador con licencia de Sinaloa.

"Yo te garantizo que van a seguir cayendo cabezas importantes. Te garantizo que va a haber capos del Cártel de Sinaloa que se van a entregar negociados, incluso los dos hijos que faltan del Chapo Guzmán. Todo parece ser que ya están negociando su entrega y obviamente van a ser más clavos en el ataúd de Rocha Moya por la situación jurídica que está viviendo él", finalizó el abogado.

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