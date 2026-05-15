Este viernes se confirmó la detención de dos perfiles clave señalados por el gobierno de Estados Unidos dentro de la investigación relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante señalamientos del país vecinos con presuntos vínculos con el crimen organizado. S

e trata de Gerardo Mérida, capturado en Arizona, así como de Enrique Díaz, de quien todavía no se han aclarado públicamente las circunstancias exactas de su detención o eventual entrega a autoridades estadounidenses.

Especialista apunta a cooperación con autoridades de EU

Al respecto, Xavier Rodríguez López, abogado penal y académico de la Universidad Panamericana, consideró que las aprehensiones responderían a una investigación ya consolidada por parte de Estados Unidos y no a una estrategia impulsada desde el gobierno mexicano; para él, ambos exfuncionarios habrían buscado acercamientos con autoridades estadounidenses para obtener beneficios procesales a cambio de cooperación dentro del caso.

"Yo lo que visualizo es lo siguiente. Yo creo que evidentemente hay una presión por parte del gobierno de Estados Unidos y seguramente hay una investigación muy formal relacionada a Rocha Moya con todas estas personas vinculadas a su gobierno. Entonces yo no creo que haya sido algo incentivado por parte del gobierno de México, sino más bien del gobierno de Estados Unidos en decir que estas dos personas, secretarios del gabinete de Rocha Moya, seguramente tuvieron acercamiento con gobierno de Estados Unidos negociando una situación procesal para efecto de cooperar", dijo.

Cuestionan cooperación del gobierno mexicano

El académico comentó que el actuar de las autoridades mexicanas frente a las solicitudes de detención provisional ha sido "limitado", y consideró que las recientes capturas reflejan una estrategia directa del gobierno estadounidense para fortalecer la investigación relacionada con presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y el Cártel de Sinaloa.

"Creo yo que el gobierno de México al menos no ha tenido una cooperación. Creo que estas detenciones se deben más a un tema de acercamiento con estos exsecretarios para poder cooperar con el gobierno estadounidense y así entonces poder tener beneficios en su procedimiento penal. El gobierno mexicano fue muy renuente al tema de detenciones y aquí lo único que se necesita para una detención provisional es la solicitud", consideró el académico.

Advierten impacto político rumbo a elecciones

Rodríguez López también advirtió que, de continuar en esta postura, el caso podría tener repercusiones políticas rumbo a las próximas elecciones, al tratarse de señalamientos que involucran a funcionarios actualmente en funciones y no únicamente a exservidores públicos, como había ocurrido en otros casos relacionados con investigaciones estadounidenses.

"No habíamos tenido, hasta ahora, señalamientos de funcionarios en el cargo, sino hasta que habían salido de sus administraciones. Tenemos ahorita un gobernador y un senador en el poder donde Estados Unidos pide su detención provisional para fines de extradición. Eso llama mucho la atención. Sí hay una investigación formal y definida por parte de Estados Unidos. Entonces creo yo que sí puede estar tambaleando al partido de Morena rumbo a las elecciones que vienen el siguiente año, porque no es bien visto que gente en el gobierno esté con vínculos narcotráficos", dijo Xavier Rod´riguez.

Prevén más detenciones relacionadas con el caso

Por último, el abogado penalista consideró que las detenciones podrían no ser las únicas, sino que en los próximos días podrían estarse sumando nuevos señalados a esta cooperación, ante lo cual hizo un llamado a mantener la atención sobre el desarrollo del caso, al considerar que podrían surgir nuevos señalamientos y capturas derivadas de la cooperación de los implicados con autoridades estadounidenses.

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"Hay que seguir informados al respecto de lo que va sucediendo, porque yo no dudo que vaya a haber más detenciones. Hay que darle la importancia debida porque definitivamente se está ventilando algo que probablemente siempre se ha sabido, estos vínculos entre políticos y delincuencia organizada. Seguramente va a haber más detenciones y declaraciones donde pueden salir más políticos de alta importancia involucrados en todo este esquema", finalizó el académico de la UP.

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