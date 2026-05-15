Gerardo Mérida Sánchez se declara no culpable ante una corte de Nueva York

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ya fue presentado ante una corte en Nueva York, Estados Unidos, y se declaró no culpable, confirmó una fuente del Departamento de Justicia.

Mérida Sánchez fue detenido el 11 de mayo de 2026; más temprano, este viernes 15 de mayo del 2026 fue custodiado por los US Marshalls Service rumbo al Distrito Sur de Nueva York, indicó la fuente.

Su expediente registrado en Arizona es el S9 23 Cr. 180, pero va a quedar radicado en NY. En la Agencia Federal de Prisiones (BOP) ya aparece en MDC Brooklyn, centro de detención metropolitano de seguridad administrativa, con el número 62685-512.

El gabinete de seguridad del gobierno de México dio a conocer que el exsecretario de seguridad pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, entró a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo.

"Cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @UsMarshals".

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Gerardo Mérida y su escudo académico detrás del uniforme

Antes de enfrentar graves cargos por narcotráfico, Mérida Sánchez construyó una sólida reputación académica dentro de las Fuerzas Armadas de México.

El general en retiro ostenta una licenciatura en Administración Militar por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, además de una licenciatura en Derecho por la misma institución.

Sus credenciales incluyen una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa, y hasta el año 2023, cursaba un doctorado en Derecho, lo que respaldaba su perfil como un estratega de alto nivel para el Estado mexicano y le otorgaba una fachada de legitimidad institucional.

Con información de El Universal

JM