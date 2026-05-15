La trayectoria militar de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa que fue detenido

Agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) capturaron a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el 11 de mayo de 2026 en el estado de Arizona. El exfuncionario cruzó la frontera norte desde Hermosillo, Sonora, hacia la Garita de Nogales, donde las autoridades norteamericanas ejecutaron una orden de aprehensión en su contra.

El Departamento de Justicia lo acusa formalmente de recibir sobornos mensuales de 100 mil dólares por parte de la facción criminal de "Los Chapitos" , a cambio de filtrar información confidencial sobre operativos estratégicos contra narcolaboratorios en territorio sinaloense.

Gerardo Mérida y su escudo académico detrás del uniforme

Antes de enfrentar graves cargos por narcotráfico, Mérida Sánchez construyó una sólida reputación académica dentro de las Fuerzas Armadas de México.

El general en retiro ostenta una licenciatura en Administración Militar por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, además de una licenciatura en Derecho por la misma institución.

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Sus credenciales incluyen una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa, y hasta el año 2023, cursaba un doctorado en Derecho, lo que respaldaba su perfil como un estratega de alto nivel para el Estado mexicano y le otorgaba una fachada de legitimidad institucional.

Una trayectoria de mando en zonas calientes

Durante su extensa carrera militar, el exfuncionario comandó diversas regiones estratégicas y de alta complejidad operativa en el país: lideró el Mando Especial "Mante" en el estado de Tamaulipas y dirigió las zonas militares 21 en Michoacán, 44 en Oaxaca y 25 en Puebla.

En esta última entidad, su gestión destacó por operativos constantes contra el robo de hidrocarburos en el conflictivo "Triángulo Rojo", aunque mantuvo un perfil bajo sin realizar capturas mediáticas de alto impacto que llamaran la atención de la opinión pública nacional.

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El general también escaló posiciones clave en las áreas de inteligencia más sensibles del país. Fungió como subjefe y jefe de las secciones de Inteligencia, Operaciones y Logística del Estado Mayor de la Presidencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y dirigió la Escuela Militar de Inteligencia.

Con este currículum impecable en el papel, el gobernador Rubén Rocha Moya lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en septiembre de 2023, cargo al que renunció meses después en medio de la violenta disputa territorial entre las facciones de "Los Chapitos" y "Los Mayos".

¿Qué cargos enfrenta Gerardo Mérida Sánchez en Estados Unidos?

Los fiscales lo acusan de conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras, delitos que castigan la colaboración directa con cárteles.

¿Dónde tienen recluido al exsecretario de Seguridad de Sinaloa?

Las autoridades lo trasladaron al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, la misma prisión que alberga a otros capos mexicanos de alto perfil.

JM