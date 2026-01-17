El frente frío número 29 pegará a varias regiones del país con heladas y lluvias, adiviritó este sábado 17 de enero el Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México.

Este día, el frente frío núm. 29 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional , en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz . La masa de aire polar asociada al frente, ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas sobre el norte, noreste y oriente del país ; así como un nuevo evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la madrugada del domingo al istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico hacia el occidente del país, aunado a inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 17 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico del domingo 18 al martes 20 de enero de 2026

En el transcurso del domingo, el frente frío (núm. 29) se desplazará rápidamente sobre el oriente y sureste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Puebla y Oaxaca. La masa de aire polar asociada al frente, ocasionará ambiente muy frío a gélido sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de las mencionadas regiones (incluido el Valle de México); posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca; así como ambiente fresco a templado en el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán.

A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 80 a 100 km/h en Veracruz; con rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de oleaje elevado en las costas de dichas entidades.

Durante la mañana del lunes, se prevé que el frente frío (núm. 29) ingrese al mar Caribe, mientras que la masa de aire polar asociada al frente se desplazará hacia el oriente del golfo de México, ambos dejando de afectar al territorio nacional, estas condiciones permitirán un gradual incremento de las temperaturas vespertinas en el oriente, centro y sureste del país, sin embargo, durante la mañana y noche se mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas montañosas de las mencionadas regiones (incluido el Valle de México).

A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 km/h en la costa sur de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

