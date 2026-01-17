El Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartió los datos sobre la recaudación de impuestos en México durante 2025: Estas son las cifras:

En 2025 la recaudación de impuestos fue de 5 billones 351 mil 680 millones de pesos, un monto récord en un año de debilidad económica .

Se trata de un aumento de 4% en comparación con lo captado por esa vía durante 2024, al restar la inflación, destacó el SAT.

El resultado del cobro de todos los impuestos del sistema tributario fue superior a lo que el Congreso de la Unión aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2025 , en la que se contemplaban 5 billones 297 mil 812 millones en un año en que la economía no habría alcanzado ni 1% de crecimiento, según analistas.

La mayor contribución fue a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con 2 billones 889 mil 32 millones de pesos , frente a los 2 billones 859 mil 575 millones calendarizados. Si se compara con 2024, representó un incremento de 3.7% o bien 204 mil 537 millones más.

En tanto que por medio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entraron a las arcas del gobierno federal un billón 499 mil 451 millones de pesos , una cantidad más alta sobre lo que se autorizó en la LIF, de un billón 463 mil 279 millones.

De acuerdo con el SAT, en términos absolutos son 91 mil 469 millones de pesos más de lo que se obtuvo en 2024 , con lo cual los ingresos por el IVA aumentaron 2.6% al restar la inflación. Por el contrario, lo que se generó por el pago del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) no superó lo programado y aprobado . Se esperaban 713 mil 844 millones de pesos y sólo entraron 671 mil 271 millones, aunque si se contrasta con lo recaudado en 2024 implicó que se tuvieran 42 mil 907 millones más o 2.9% de variación positiva en términos reales.

Todo lo anterior permitió que durante 2025 los ingresos totales del Gobierno federal ascendieron a 6 billones 45 mil 795 millones de pesos. Significa un monto mucho mejor a los 5 billones 951 mil 992 millones de pesos que marcaba el calendario y un cumplimiento de 101.6% en lo contenido en el LIF 2025.

