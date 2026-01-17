En un operativo, elementos de la Fiscalía de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, realizaron cateos simultáneos en varios inmuebles, donde aseguraron armas, presunta droga y detuvieron a siete personas, señaladas por su posible vínculo con una célula del Cártel Nueva Generación.

El operativo, que involucró a fuerzas federales y estatales, se efectuó el pasado viernes en distintos puntos de este municipio de la región de Tierra Caliente, zona limítrofe con el estado de Guerrero.

En apoyo a la @FiscaliaMich para la cumplimentación de 2 órdenes de cateo en 6 domicilios de Huetamo junto a @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @PROFEPA_Mx aseguramos a 7 personas, 8 armas de fuego, droga, equipo táctico, 5 animales en cautiverio, 3 máquinas tragamonedas y 4 vehículos. pic.twitter.com/AipijxBeG2— SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) January 17, 2026

La SSP, indicó, que en el operativo que se desprende del Plan Paricutín, se llevó a cabo en seis inmuebles como parte de dos carpetas de investigación en curso por parte de la Fiscalía, por la probable comisión de delitos contra la salud, amenazas y robo.

Derivado de la acción operativa, se efectuó la detención de tres mujeres y cuatro hombres, los cuales presuntamente tienen vínculos con una célula delictiva al servicio del CNG, que opera en esa zona de la entidad.

Como información preliminar de lo asegurado en los inmuebles de la acción interinstitucional fueron siete armas de fuego con calibres .223 y 22, una escopeta, 28 cartuchos útiles y dos cartuchos percutidos.

También 83 cajas, 26 bolsas y un costal con sustancia características propia de la marihuana, además de 24 bolsas de plástico con sustancia blanca granulada; cinco animales de cautiverio, un chaleco táctico, una fornitura y una gorra con las iniciales de un grupo delictivo, tres máquinas tragamonedas y cuatro vehículos.

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades respectivas para darle causa legal.

NA