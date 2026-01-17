Ayer, una ligera lluvia se presentó en gran parte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y este sábado17 de enero también existen condiciones para que la precipitación se haga presente. Este es el pronóstico del clima para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado durante el día; con intervalos de chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias aisladas en Nayarit; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

Por su parte, Meteored espera hoy en Guadalajara, niebla esta mañana, con temperaturas alrededor de 15 °C. Por la tarde, tendremos chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 20 °C. Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 16 °C . Vientos del Suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h.

Clima en Guadalajara este sábado

11:00 horas Parcialmente nuboso 17 °C 14:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de llluvia) 22 °C 17:00 horas Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 20 °C 20:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de llluvia) 17 °C 23:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de llluvia) 16 °C

La probabilida de lluvia para Guadalajara es alta, sobre todo alrededor de las 05:00 de esta tarde, aunque se propagará hacia la noche .

Clima nacional para hoy

Este día, el frente frío núm. 29 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional , en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. La masa de aire polar asociada al frente, ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas sobre el norte, noreste y oriente del país; así como un nuevo evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la madrugada del domingo al istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico hacia el occidente del país, aunado a inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, además de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA