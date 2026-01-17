CFE Internet: ¿Qué incluye el paquete de 180 pesos por 30 días?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene activa su estrategia para ampliar el acceso a la conectividad en México a través de CFE Internet para Todos, un servicio de telecomunicaciones que opera como operador móvil virtual y que está enfocado en ofrecer internet móvil a bajo costo, especialmente en zonas con limitada cobertura comercial.

Entre las opciones disponibles dentro de su esquema prepago destaca un paquete de 180 pesos con vigencia de 30 días, una alternativa que ha llamado la atención de usuarios que buscan un servicio funcional para el uso cotidiano sin comprometer su presupuesto mensual.

¿Qué incluye el paquete de 180 pesos por 30 días?

El paquete mensual de 180 pesos de CFE Internet está diseñado para cubrir necesidades básicas de conectividad móvil. Su principal componente es el acceso a datos móviles, con una asignación aproximada de 4 gigabytes (GB) para navegación general durante un periodo de 30 días a partir de su activación.

Además del consumo de datos para navegación web, el plan contempla uso de redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp, X, Telegram y Snapchat, lo que permite al usuario mantenerse comunicado a través de aplicaciones de mensajería y plataformas sociales más utilizadas. También da acceso a llamadas y mensajes ilimitados durante este periodo de tiempo.

Este beneficio resulta relevante para quienes priorizan la comunicación digital y el intercambio de información sin un consumo intensivo de datos.

La vigencia del paquete es estrictamente mensual y funciona bajo un esquema prepago, por lo que no genera contratos forzosos ni cargos automáticos. Una vez agotados los datos o concluido el periodo de 30 días, el usuario debe realizar una nueva recarga para continuar con el servicio.

Este paquete está orientado a personas que utilizan el teléfono móvil para tareas cotidianas como consultar correos electrónicos, usar redes sociales, revisar información en línea o comunicarse mediante aplicaciones de mensajería, sin requerir grandes volúmenes de datos para streaming o descargas pesadas.

¿Cómo se contrata y qué se necesita?

Para acceder a este paquete, el usuario debe contar con una tarjeta SIM o eSIM de CFE Internet para Todos, compatible con su dispositivo móvil. La contratación y recarga se realizan a través de los canales oficiales del programa, así como en puntos de venta autorizados a nivel nacional.

Antes de adquirir el servicio, se recomienda verificar la compatibilidad del equipo y la cobertura en la zona, ya que el desempeño del internet depende de la disponibilidad de la red en cada región del país.

Este modelo busca competir con operadores tradicionales al ofrecer precios accesibles, sin contratos de permanencia y con la posibilidad de recargar únicamente cuando el usuario lo necesite.

YC