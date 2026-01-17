SEP:¿Cuántos días faltan para el primer MEGAPUENTE del año?

El periodo vacacional de invierno llegó a su fin y millones de estudiantes de educación básica en México volvieron a clases el pasado lunes 12 de enero, conforme al calendario escolar 2025-2026 establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, el regreso a las aulas será breve, pues a pocos días de retomar actividades, alumnas y alumnos ya tienen en el horizonte el primer megapuente del año, un periodo de descanso que ha generado expectativa entre madres, padres de familia y la comunidad escolar, especialmente ante versiones que apuntaban a un descanso de hasta cinco días.

De acuerdo con la información oficial de la SEP, el megapuente de enero sí contempla varios días consecutivos sin clases, aunque no será de cinco días, como se llegó a especular.

¿Cuándo será el primer megapuente de 2026?

El calendario escolar indica que el primer megapuente del año se presentará a finales de enero y principios de febrero, resultado de la combinación de una suspensión de clases programada, el fin de semana y un día festivo oficial.

Las fechas son las siguientes:

Viernes 30 de enero: suspensión de clases por la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero: descanso habitual de fin de semana.

Lunes 2 de febrero: suspensión de clases por la conmemoración del Día de la Constitución, que aunque se celebra oficialmente el 5 de febrero, se recorre al primer lunes del mes conforme a la ley.

En conjunto, estas fechas conforman un periodo de cuatro días consecutivos sin clases, por lo que el regreso a las aulas está programado para el martes 3 de febrero.

¿A quiénes aplica este megapuente?

Este megapuente aplica exclusivamente para estudiantes de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como de planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

Cabe precisar que, aunque no hay clases para el alumnado el viernes 30 de enero, el personal docente sí debe acudir a los planteles para participar en las actividades del Consejo Técnico Escolar, enfocadas en la planeación, evaluación y seguimiento del ciclo escolar.

La suspensión de clases es de carácter nacional, por lo que todas las escuelas que se rigen por el calendario de la SEP deberán respetar estas fechas.

El megapuente se origina por la coincidencia de dos disposiciones oficiales: la suspensión mensual de clases por los Consejos Técnicos Escolares y el traslado de días festivos oficiales al lunes más cercano, como lo establece la legislación laboral.

En este caso, el Consejo Técnico del último viernes de enero se empalma con el fin de semana y con el descanso obligatorio por el Día de la Constitución, lo que extiende el periodo sin actividades escolares.

Las sesiones de Consejo Técnico forman parte del calendario oficial de la SEP y tienen como objetivo fortalecer la organización académica, revisar avances educativos y definir estrategias pedagógicas para el resto del ciclo escolar.

Así, el primer megapuente del año queda confirmado: cuatro días consecutivos sin clases, un periodo que permitirá a las familias anticipar actividades y ajustar su planeación a pocos días del regreso a las aulas.

