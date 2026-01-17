Sábado, 17 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México | Clilma

Alerta por frío en escuelas: así debes abrigar a los niños

Autoridades federales y estatales recomiendan reforzar las medidas de cuidado y prevención, para proteger la salud de los más pequeños y garantizar su salud 

Por: SUN .

Se sugiere usar prendas gruesas con tela de algodón o lana y, si es posible, utiliza varias capas de ropa. SUN / ARCHIVO

Se sugiere usar prendas gruesas con tela de algodón o lana y, si es posible, utiliza varias capas de ropa. SUN / ARCHIVO

El retorno a los planteles educativos llegó en plena temporada invernal, cuando las bajas temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Estas afecciones suelen presentarse con mayor frecuencia entre los grupos más vulnerables, como los niños y niñas, quienes pasan varias horas en espacios cerrados y conviven con otros estudiantes.

Revisa: ¿Volverá a llover en Guadalajara hoy sábado? Aquí el pronóstico

Ante este panorama, autoridades federales y estatales recomiendan reforzar las medidas de cuidado y prevención, para proteger la salud de los más pequeños y garantizar su salud y un buen rendimiento escolar en este regreso a clases. Este llamado se centra en promover hábitos saludables, una adecuada protección y una atención oportuna a cualquier signo de alarma.

Consejos para cuidar a los más pequeños del frío este regreso a clases

• Vístete y abrígate bien

Usa prendas gruesas con tela de algodón o lana y, si es posible, utiliza varias capas de ropa: se aconseja utilizar primero una prenda térmica y luego añadir ropa abrigadora como suéteres o sudaderas, si la institución educativa lo permite. 

No te pierdas: Superpeso imparable; así cerró la semana frente al dólar

Finalmente, se puede agregar un abrigo o chamarra resistente al viento y la humedad, así como otros accesorios: gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos para mantener el calor corporal.

• Come e hidrátate adecuadamente

Otro factor importante es la alimentación e hidratación: se recomienda incluir en la dieta diaria frutas y verduras ricas en vitamina A y C, así como alimentos calientes durante el desayuno para fortalecer el sistema inmunológico

Consulta: Alerta de lluvias y heladas para estos estados por frente frío 29

Asimismo, aunque en invierno la sensación de sed disminuye, es fundamental que los niños y niñas sigan consumiendo agua de forma regular.

• Refuerza hábitos de higiene

La limpieza es un punto fundamental en la rutina diaria este regreso a clases, pues, el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial puede reducir la propagación de virus y bacterias que provocan infecciones respiratorias

Si un niño presenta síntomas como fiebre, tos persistente o congestión nasal, es mejor quedarse en casa y consultar a un profesional de la salud para evitar contagios masivos en los salones de clase. Es importante recordar que, al estornudar, se recomienda utilizar un pañuelo desechable y cubrirse con el ángulo interno del brazo.

Además: ¿Cuál es el impuesto que más recaudó el SAT en 2025?

• Ambiente cálido y precauciones adicionales:

Evita que los menores se expongan a cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire extremos, cuando los niños salgan de un lugar cálido asegúrate de cubrir bien su boca y nariz para evitar que respiren el aire frío

Al estar en casa y a la hora de dormir, cubre a los menores con suficientes cobijas, además, limpia y desinfecta las manijas, teléfonos y objetos compartidos con adultos. Finalmente, aplica las vacunas recomendadas en su esquema de salud: Influenza, COVID-19, etc.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones