Hace unos momentos, se informó que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una serie de imputaciones formuladas en contra de diez funcionarios mexicanos, según lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los implicados se encuentran Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Nuñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millán.

La apertura de la acusación formal contra estos diez funcionarios mexicanos la realizaron el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

El documento disponible en el portal del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos fueron acusados con presuntos cargos por tráfico de drogas y armas. Adicionalmente, se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa y de haber distribuido narcóticos a Estados Unidos.

Cargos y posibles penas que enfrentarían los diez funcionarios mexicanos

Acusado Título Cargos Penas mínimas y máximas Rubén Rocha Moya Gobernador de Sinaloa Conspiración e importación de narcóticos. Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Cadena perpetua. Mínimo 40 años de prisión. Enrique Inzuza Cazarez Senador y exsecretario general de Sinaloa Conspiración e importación de narcóticos. Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Cadena perpetua. Mínimo 40 años de prisión. Enrique Díaz Vega Exsecretario de administración y finanzas Conspiración e importación de narcóticos. Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Cadena perpetua. Mínimo 40 años de prisión. Damaso Castro Zaavedra Fiscal General del estado de Sinaloa Conspiración e importación de narcóticos. Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Cadena perpetua. Mínimo 40 años de prisión. Marco Antonio Almanza Avilés Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado de Sinaloa. Conspiración e importación de narcóticos. Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Cadena perpetua. Mínimo 40 años de prisión. Alberto Jorge Contreras Nuñez Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado de Sinaloa. Conspiración e importación de narcóticos. Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Cadena perpetua. Mínimo 40 años de prisión. Gerardo Mérida Sánchez Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Conspiración e importación de narcóticos. Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Cadena perpetua. Mínimo 40 años de prisión. José Antonio Dioniosio Hipólito Exsubdirector de la Policía del estado de Sinaloa Conspiración e importación de narcóticos. Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Cadena perpetua. Mínimo 40 años de prisión. Juan de Dios Gámez Mendivil Alcalde de Culiacán Conspiración e importación de narcóticos. Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Cadena perpetua. Mínimo 40 años de prisión. Juan Valenzuela Millán Excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán. Conspiración e importación de narcóticos. Posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Conspiración por posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. Secuestro resultado en muerte. Conspiración por cometer secuestro resultado en muerte. Cadena perpetua.

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Reacciones a las acusaciones

A través de una publicación en su perfil oficial de X, Rubén Rocha Moya rechazó las imputaciones señaladas en su contra. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) aunque estableció que en los documentos presentados por Estados Unidos no se anexaron pruebas, por lo que se enviará un extrañamiento a la embajada de dicho país.

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OB