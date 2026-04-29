Activan emergencia atmosférica en Zapopan por mala calidad del aire

Esta mañana de martes 29 de abril, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó que a las 7:00 horas se activó una emergencia atmosférica en Zapopan por la mala calidad del aire derivada del incendio en un vertedero en la zona de la Venta del Astillero a un costado de la carretera a Nogales y el Technology Park.

La dependencia detalló que la emergencia se activa principalmente en El Triángulo, San Juan de Ocotlán, Valle Real, Solares, Jardín Real, Puerta de Hierro, La Tuzanía y zonas aledañas

La dependencia recomendó a los ciudadanos cuidar la salud y mantenerse informado respecto al avance de la situación a través de medios oficiales.

Asimismo se pide evitar cualquier tipo de quema, reducir actividades al aire libre, mantenerse en interiores y cerrar puertas y ventanas y, en caso de presentar problemas respiratorios o cardiacos, acudir lo más pronto posible al centro de salud más cercano.

Desde la tarde de ayer martes 28 de abril comenzó el fuerte incendio en el vertedero de basura ubicado en un predio de Zapopan.

De acuerdo con la Unidad Municipal de Protección Civil hasta el momento se registra un avance de 50% de control en el fuego del vertedero; se han utilizado en el combate 14 pipas de 10 mil litros.

Las labores para contener el incendio se siguen realizando en el sitio donde participan 58 unidades y decenas de oficiales.

De acuerdo con información de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, el incendio presenta características similares a los que se han presentado en la región. La densa columna de humo se habría formado del consumo de desechos como basura, maleza y llantas, parecido a situaciones similares ocurridas en el corredor industrial de esa zona de la ciudad.

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OB