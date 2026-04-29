Con una foto con estructura de meme, Donald Trump mandó un nuevo mensaje a Irán en medio del conflicto en Medio Oriente.

En la imagen aparece el presidente de Estados Unidos con un arma de fuego entre las manos y unos lentes oscuros. Detrás de él se muestra un territorio árido con diversas explosiones en edificaciones y territorios que hacen intuir un reciente bombardeo.

En la cabeza de la imagen aparece el texto "NO MORE MR. NICE GUY!" que se traduce a algo cercano a “¡Se acabo el Sr. Amable!”.

La publicación realizada en su perfil oficial de Truth Social fue acompañada por tres oraciones en el mismo tono: "Irán no logra ponerse de acuerdo. Ellos no saben cómo firmar un acuerdo no nuclear ¡Más les vale que se pongan listos pronto!"

Trump publicó esta imagen durante la madrugada de este miércoles 29 de abril. ESPECIAL / Truth Social

¿Continúan las negociaciones entre EU e Irán?

Mientras tanto, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en búsqueda de resolver el conflicto continúan activas, de acuerdo con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. El país es el encargado de fungir de mediador entre bandos y busca reivindicar el diálogo entre países.

En un mensaje difundido por su oficina, Sharif garantizó que "los esfuerzos por la paz aún están en marcha y no habrá reducción en ellos. Debemos mantener nuestro ánimo en alto y continuar nuestro arduo trabajo; han surgido mejores resultados de nuestros esfuerzos".

Pese al estancamiento en las negociaciones, la tregua continúa desde el 21 de abril, y esta estabilidad mantiene con esperanzas la posibilidad de retomar el diálogo entre naciones, al menos desde Pakistán.

Sumado a ello, la capital paquistaní ha recibido en dos ocasiones recientes al ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Sin embargo, Estados Unidos ha decidido no enviar delegaciones negociadoras tras dos amagos de retomar las conversaciones presenciales. En ese sentido, el último mensaje de Trump respecto a ello ha sido que Irán deberá hacer el esfuerzo por buscar a Estados Unidos en miras de llegar a un acuerdo.

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Con información de EFE

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