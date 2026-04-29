El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó la presentación de cargos contra el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, por su presunta participación en delitos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas.

Inzunza Cázarez entre 2021 y 2024 se desempeñó como secretario general del Gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya, mandatario que también forma parte del listado de acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

En un comunicado , la institución estadounidense señaló que el legislador morenista y otros nueve más funcionarios y exservidores conspiraron con cabecillas del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, las autoridades norteamericanas piden cadena perpetua para el senador Inzunza o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Durante la LXVI Legislatura, el morenista se desempeña como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, recientemente a cargo del Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Inzunza pactó con "Los Chapitos", según EU

De acuerdo con la acusación, Enrique Inzunza se ha reunido con líderes de la facción "Los Chapitos" y otros líderes del cártel, en donde ha acordado planes específicos para que el Gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha Moya, apoyo y protección al grupo criminal a cambio de favores políticos para mantenerse en el poder.

"El acusado ayudó a los líderes de los 'Chapitos' a colocar funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas de los 'Chapitos' y actuó [junto a otros acusados] como enlace entre los líderes de los 'Chapitos' y Rocha Moya", destaca.

Apenas el domingo pasado, el diario "Los Angeles Times" perfilaba las acciones penales del gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios ligados al crimen organizado, que este miércoles se concretaron.

El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal…— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 29, 2026

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Lista de funcionarios acusados por EU

Los presuntos delitos por los que se busca sancionar al exfuncionario de Sinaloa son:

Conspiración para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Los otros señalados por EU, junto a Rocha Moya y Enrique Inzunza Cazarez, son:

Enrique Díaz Vega

Dámaso Castro Zaavedra

Marco Antonio Almanza Aviles

Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias “Cholo”

Gerardo Mérida Sánchez

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”

Juan de Dios Gámez Mendívil

Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito".

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