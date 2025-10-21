Esta barista mexicana es una de las mejores del mundo

Esta semana se llevó a cabo el World Barista Championship 2025 en Milán, Italia en el que se reconocieron a los y las mejores baristas para preparar café a nivel mundial y una mexicana se ganó un puesto entre los primeros diez.

Jeffifer Borrego Alamilla de Degas Café y Espresso Lab es la séptima mejor barista de café de todo el mundo.

El logro fue reconocido por Degas Café a través de redes sociales:

"Felicitamos a Jenny Borrego, barista de Degas Café & Espresso Lab, por su increíble desempeño en el World Barista Championship 2025 celebrado en Milán.

Después de meses de preparación, entrenamiento y dedicación, Jenny logró posicionarse en el Top 7 mundial, siendo la única latinoamericana en hacerse acreedora de un espacio dentro de esta clasificación.

Orgullosamente tampiqueña, llevó el sabor, la pasión y el talento de nuestra tierra hasta el escenario más importante del café" se lee en la publicación de Facebook.

Borrego es la tricampeona mexicana de barismo por parte de la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad (AMCCE) que celebra sus concursos durante la Expo Café WTC. Su victoria en dicha competencia del 2025 le hizo acreedora de la representación de México a nivel mundial, tal y como lo había logrado en 2021 y 2023.

