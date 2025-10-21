El pasado 13 de septiembre, cerca de las 17:27 horas, se registró un robo violento en una sucursal de vinos y licores ubicada en la avenida Del Mercado, de la colonia Comercial Abastos, municipio de Guadalajara. En las últimas horas, se ha logrado la captura y vinculación a proceso de uno de los supuestos implicados , según informó la Fiscalía de Jalisco.

Según el boletín emitido por el organismo, la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación logró la vinculación a proceso de Carlos Giovanni "N" , identificado como uno de los 4 presuntos asaltantes que participaron en este violento robo en la zona del Mercado de Abastos.

La investigación detalla que 4 sujetos armados ingresaron a la sucursal de vinos y licores. Carlos Giovanni "N" fue identificado como uno de los presuntos participantes activos. Los implicados amagaron a las víctimas para lograr apoderarse de dinero en efectivo de la caja y diversas botellas con bebidas alcohólicas.

El imputado enfrentará la justicia por el asalto que ascendió a un monto de 282 mil 141 pesos , mientras que la Fiscalía continúa la búsqueda de los otros 3 implicados.

En la audiencia de debate de vinculación, un Juzgado de Control encontró suficientes elementos para vincular a proceso a Carlos Giovanni "N" por el delito de robo calificado. A consecuencia de la manera en la que se suscitaron los hechos, se le dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un periodo de 8 meses, asegurando que el imputado permanezca recluido durante el proceso en camino a una sentencia, que pudiera ser de hasta 15 años de prisión.

