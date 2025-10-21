Martes, 21 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Seguridad

Vinculan a proceso a joven implicado en violento robo en avenida Del Mercado

Carlos Giovanni "N" enfrentará la justicia por el asalto que ascendió a un monto de 282 mil 141 pesos 

Por: Fabián Flores

Un Juzgado de Control encontró suficientes elementos para vincular a proceso a Carlos Giovanni

Un Juzgado de Control encontró suficientes elementos para vincular a proceso a Carlos Giovanni "N" por el delito de robo calificado. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / Fiscalía de Jalisco

El pasado 13 de septiembre, cerca de las 17:27 horas, se registró un robo violento en una sucursal de vinos y licores ubicada en la avenida Del Mercado, de la colonia Comercial Abastos, municipio de Guadalajara. En las últimas horas, se ha logrado la captura y vinculación a proceso de uno de los supuestos implicados, según informó la Fiscalía de Jalisco.

Según el boletín emitido por el organismo, la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación logró la vinculación a proceso de Carlos Giovanni "N", identificado como uno de los 4 presuntos asaltantes que participaron en este violento robo en la zona del Mercado de Abastos.

Lee también: Teatro Diana: Cartelera de eventos del 24 al 26 de octubre 

La investigación detalla que 4 sujetos armados ingresaron a la sucursal de vinos y licores. Carlos Giovanni "N" fue identificado como uno de los presuntos participantes activos. Los implicados amagaron a las víctimas para lograr apoderarse de dinero en efectivo de la caja y diversas botellas con bebidas alcohólicas.

El imputado enfrentará la justicia por el asalto que ascendió a un monto de 282 mil 141 pesos, mientras que la Fiscalía continúa la búsqueda de los otros 3 implicados.

En la audiencia de debate de vinculación, un Juzgado de Control encontró suficientes elementos para vincular a proceso a Carlos Giovanni "N" por el delito de robo calificado. A consecuencia de la manera en la que se suscitaron los hechos, se le dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un periodo de 8 meses, asegurando que el imputado permanezca recluido durante el proceso en camino a una sentencia, que pudiera ser de hasta 15 años de prisión.

Te recomendamos: ESTOS estados registraron sismos durante la madrugada de este martes 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones