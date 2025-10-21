Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 21 de octubre

Hoy 21 de octubre, Walmart tiene su tercer Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 21 de octubre

Frutas y verduras

Jitomate saladet por kilo a $12.90 pesos

Plátano Chiapas por kilo a $14.90 pesos

Sandía roja por kilo a $21 pesos

Melón chino por kilo a $29.90 pesos

Uva verde por pieza a $69 pesos

Piña miel por kilo a $19.90 pesos

Pera de Anjou por kilo a $29.90 pesos

Aguacate hass malla a $39.90 pesos

Frambuesas por pieza a $39.90 pesos

Naranja por kilo a $19.90 pesos

Toronja por kilo a $29.90 pesos

Perón Golden chihuahua por kilo a $29.90 pesos

Papa blanca por kilo a $29.90 pesos

Calabaza de castilla por kilo a $14.90 pesos

Pepino por kilo a $19.90 pesos

Mezcla de verduras por pieza Mr. Lucky a $58 pesos

Charola de mora azul a $49.90 pesos

Jitomate bola por kilo a %14.90 pesos

Tuna blanca por kilo a $29.90 pesos

Champiñones por kilo a $69.90 pesos

Cilantro por pieza a $7.90 pesos

Espinacas por pieza a $7.90 pesos

Espárrago verde por manojo a $79 pesos

Carne, pollo y más

Filete de tilapia por kilo a $115 pesos

Fajitas de pechuga de pollo por kilo a $119 pesos

Milanesa de pechuga de pollo por kilo a $154 pesos

10 piezas de pan de muerto a $75 pesos

Pechuga de pollo sin piel por kilo a $154 pesos

Molida de cerdo por kilo a $115 pesos

Te puede interesar: Profeco advierte que esta gasolinera de Zapopan es la más cara de México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB