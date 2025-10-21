Martes, 21 de Octubre 2025

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 21 de octubre

Lee aquí el listado completo de ofertas para el tercer Martes de Frescura en Walmart de octubre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas que puedes encontrar el día de hoy en Walmart por el Martes de Frescura. EFE / ARCHIVO

Hoy 21 de octubre, Walmart tiene su tercer Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 21 de octubre

Frutas y verduras

  • Jitomate saladet por kilo a $12.90 pesos
  • Plátano Chiapas por kilo a $14.90 pesos
  • Sandía roja por kilo a $21 pesos
  • Melón chino por kilo a $29.90 pesos
  • Uva verde por pieza a $69 pesos
  • Piña miel por kilo a $19.90 pesos
  • Pera de Anjou por kilo a $29.90 pesos
  • Aguacate hass malla a $39.90 pesos
  • Frambuesas por pieza a $39.90 pesos
  • Naranja por kilo a $19.90 pesos
  • Toronja por kilo a $29.90 pesos
  • Perón Golden chihuahua por kilo a $29.90 pesos
  • Papa blanca por kilo a $29.90 pesos
  • Calabaza de castilla por kilo a $14.90 pesos
  • Pepino por kilo a $19.90 pesos
  • Mezcla de verduras por pieza Mr. Lucky a $58 pesos
  • Charola de mora azul a $49.90 pesos
  • Jitomate bola por kilo a %14.90 pesos
  • Tuna blanca por kilo a $29.90 pesos
  • Champiñones por kilo a $69.90 pesos
  • Cilantro por pieza a $7.90 pesos
  • Espinacas por pieza a $7.90 pesos
  • Espárrago verde por manojo a $79 pesos

Carne, pollo y más

  • Filete de tilapia por kilo a $115 pesos
  • Fajitas de pechuga de pollo por kilo a $119 pesos
  • Milanesa de pechuga de pollo por kilo a $154 pesos
  • 10 piezas de pan de muerto a $75 pesos
  • Pechuga de pollo sin piel por kilo a $154 pesos
  • Molida de cerdo por kilo a $115 pesos

