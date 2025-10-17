¿Cuántas calorías tendrá un vaso de Coca Cola tras cambiar su fórmula?

La Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) anunció que, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de México ante el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas y refrescos, modificará la fórmula de sus productos para reducir en un 30% su contenido calórico.El Director de Asuntos Corporativos de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Roberto Campa Cifrián, fue el encargado de oficializar el anuncio, destacando que con esta medida la empresa busca adaptarse a las nuevas normas federales y contribuir a la salud pública.Por su parte, Coca-Cola aseguró que busca ser parte del cambio hacia un consumo más saludable y responsable, poniendo especial atención en disminuir el contenido calórico de sus presentaciones grandes, cuya ingesta es mayor en México.“El objetivo es que, en el plazo de un año, el 70% del volumen producido en el país cumpla con esta reducción de calorías por litro”, explicó Campa Cifrián.Para lograrlo, la empresa desplegará nuevas acciones comerciales y de distribución a nivel nacional con el objetivo de incentivar el consumo de sus versiones bajas en azúcar, como Coca-Cola Zero y Coca-Cola Light."Trabajaremos con las autoridades y los canales de distribución para que exista una diferencia real de precios entre las bebidas con y sin calorías", destacó Campa. Según datos oficiales de la compañía, una lata de 355 mililitros contiene aproximadamente 155 calorías, mientras que un vaso de 250 ml aporta alrededor de 105, lo que equivale a unas 30 calorías por cada 100 ml.En cambio, las versiones Zero y Light prácticamente no aportan calorías, ya que son elaboradas con edulcorantes no calóricos y sustitutos de azúcar que permiten mantener el sabor original sin añadir energía.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP