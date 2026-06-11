Entre fiesta y protesta: siete claves para entender el arranque del Mundial 2026 en México

Este jueves 11 de junio inicia oficialmente el Mundial de Futbol en el Estadio Ciudad de México con el juego entre la selección mexicana y Sudáfrica. Sin embargo, el arranque del torneo se ha visto opacado por tensiones derivadas de la crisis de desapariciones, las protestas magisteriales y hasta reclamos por vivienda, agua y espacio público.

Entre operativos de seguridad reforzados y una creciente agenda de movilizaciones sociales, la fiesta mundialista convive con una tensión latente en las calles cuyo alcance aún está por definirse.

Te puede interesar: Sheinbaum cambia el Zócalo por el Deportivo Hermanos Galeana para el Mundial 2026

Siete claves para entender el ambiente con el que el Mundial llega a México

El Mundial toma las calles

En Ciudad de México, sede del partido inaugural en unas horas, la presencia del Mundial ya se extiende mucho más allá del estadio. Zonas para aficionados, conciertos y activaciones culturales han llevado el Mundial a plazas y espacios públicos de la capital.

Las demandas también

El ambiente mundialista no es el único que ocupa las calles. A la par de los preparativos para el torneo, la ciudad convive con operativos de seguridad reforzados y una creciente agenda de movilizaciones sociales.

Colectivos de búsqueda de desaparecidos, maestros, vecinos y grupos antimundialistas han convocado acciones para visibilizar distintas demandas.

No te pierdas: Alertan por extorsiones, simulaciones y falsos inspectores durante el Mundial

Los maestros de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sido uno de los actores más visibles en la antesala del Mundial y este jueves intentará llevar sus protestas hasta el Estadio Ciudad de México (Azteca), sede del partido inaugural.

Desde finales de mayo, miles de maestros mantienen un plantón en el Centro Histórico de la capital mexicana, a pocos metros del Zócalo, donde se ubica el FIFA Fan Fest.

El magisterio mantiene un conflicto abierto con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusa de incumplir su promesa de campaña de reformar el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, además de exigir aumentos salariales y la revisión de diversas políticas educativas.

Crisis de desapariciones

Los familiares de personas desaparecidas llevan meses preparando acciones para aprovechar el Mundial como plataforma de visibilidad. Desde febrero anunciaron su intención de formar vallas humanas en los accesos al Estadio Azteca y mostrar a aficionados y medios internacionales una crisis que acumula más de 133 mil desaparecidos en México.

Las actividades comenzaron la noche del miércoles con una velada en las inmediaciones del estadio y continuarán durante la jornada inaugural con concentraciones, pegas de fichas de búsqueda y otras acciones convocadas por familiares y colectivos, incluidos los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La ciudad en disputa

El Mundial también ha avivado reclamos sobre la ciudad que recibirá el torneo. Vecinos, comerciantes, trabajadoras sexuales y otros colectivos han cuestionado obras de infraestructura, desplazamientos y desalojos, así como procesos de gentrificación y turistificación que atribuyen a los preparativos.

Buena parte de esas tensiones se han concentrado en los alrededores del Estadio Ciudad de México, donde organizaciones vecinales han denunciado impactos derivados de los preparativos para el Mundial.

Ciudad blindada

Vallas, filtros y miles de policías alrededor del Estadio Ciudad de México han convertido la seguridad en una de las imágenes más visibles de la inauguración.

El alcance del operativo "Última Milla" ya quedó en evidencia al impedir que familiares de desaparecidos llegaran hasta la sede mundialista durante una velada la noche del miércoles.

El sur como epicentro

El sur de la capital concentra este jueves las principales tensiones alrededor de la inauguración.

Mientras el gobierno intenta blindar el Estadio Ciudad de México, maestros, familiares de desaparecidos y otros grupos buscan acercar lo más posible sus reclamos al principal escenario del Mundial.

Lee también: Adán Augusto López evita responder si Estados Unidos revocó su visa

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB