En el marco del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO SERVYTUR México y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares alertaron por extorsiones, simulaciones, falsos inspectores o actuaciones irregulares contra establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, bares, servicios turísticos y negocios familiares.

En un comunicado, la dependencia informó que esta ruta fue acordada tras una llamada telefónica entre Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACOSERVYTUR México, y Vidal Llerenas Morales, Director General del IMPI, con el propósito de brindar certeza inmediata al sector productivo, evitar abusos y proteger a quienes trabajan en la formalidad.

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El IMPI aclaró que no realiza clausuras de establecimientos ni inspecciones aleatorias.

“Las visitas se llevan a cabo conforme al marco legal aplicable y únicamente a solicitud de las partes afectadas por una posible infracción. Asimismo, el Instituto reiteró que no está facultado para clausurar establecimientos y que ningún servidor público puede solicitar pagos, transferencias, efectivo, acuerdos informales o beneficios indebidos” , precisó.

Antes de permitir una inspección, los establecimientos deben asegurarse de que se trata de personal del IMPI. Los inspectores deben portar camisa y chaleco institucional con los logotipos de la Secretaría de Economía y del IMPI, además de identificarse con gafete oficial con fotografía. Precisó que también deben actuar dentro del objeto de la visita y conforme al oficio correspondiente.

CONCANACO SERVYTUR México y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32 recibirán reportes de establecimientos afectados a través de sus cámaras confederadas en el país e integrantes, para canalizarlos directamente con el equipo del Director General del IMPI, verificar la autenticidad de las actuaciones, prevenir abusos y dar seguimiento institucional a cada caso.

“El Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para México. Queremos que la derrama llegue a los negocios familiares: restaurantes, hoteles, comercios y servicios turísticos que todos los días generan empleo. Pero esa oportunidad no puede verse empañada por extorsiones, simulaciones o personas que usen indebidamente el nombre de una autoridad”, señaló CONCANACO SERVYTUR México.

Ambas instituciones llaman a denunciar cualquier intento de extorsión, cobro indebido, amenaza de clausura, revisión simulada o visita de personas que pretendan actuar falsamente en nombre del IMPI. Cualquier persona que se presente sin identificación oficial, sin uniforme institucional, sin objeto claro de la visita o solicitando pagos debe considerarse irregular y denunciarse de inmediato.

IMPI, CONCANACO SERVYTUR México y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares reiteran que la transmisión pública de contenidos deportivos y el uso de marcas debe realizarse conforme a la normatividad aplicable y con las licencias correspondientes. Al mismo tiempo, la Confederación exhorta a los titulares de derechos y proveedores autorizados a impulsar esquemas comerciales, licencias y precios accesibles para micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de que más establecimientos participen de la economía mundialista dentro de la legalidad.

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MB