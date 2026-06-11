Mientras el mundo celebra el inicio de la Copa Mundial 2026, una realidad urgente sacude las calles de la capital: colectivos de búsqueda exigen justicia frente al contraste entre la eficiencia para organizar el torneo y la desatención que enfrentan en su lucha por encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

Horas antes de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, colectivos de búsqueda de personas se manifiestan en Calzada de Tlalpan, afuera de la estación del Tren Ligero Textitlán.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) impiden el paso de los manifestantes rumbo al Estadio Ciudad de México .

Las personas buscadoras manifestaron su inconformidad por las obras implementadas con motivo de la Copa Mundial de Futbol y denunciaron falta de acciones en la localización de sus seres queridos.

"Cómo hicieron las obras en chinga por el Mundial y no vemos la misma ayuda para nosotras", expresó Olga, integrante de una colectiva de búsqueda.

Otras de las manifestantes se movilizaron a uno de los puentes peatonales para gritar consignas ante el paso de los asistentes al partido inaugural.

Vecinos de Santa Úrsula denuncian problemas de acceso a sus calles

"No es posible que no me dejen entrar a mi calle", mencionó una vecina de Santa Úrsula, quien a bordo de su camioneta no podía ingresar a su domicilio debido al cierre vial implementado en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo por parte de elementos del cuerpo de policías.

En el cruce de Avenida del Imán y Gran Sur, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Movilidad realizaron un retén para solicitar códigos QR.

La vecina relató que los policías colocaron múltiples barreras para impedir el paso y que su código QR no era leído.

"Es completamente absurdo lo que sucede; llevo años viviendo aquí y jamás había pasado esto", comentó.

Después de varios minutos de espera, le permitieron el acceso hacia Avenida del Imán.

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OA