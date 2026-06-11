La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no asistirá a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para presenciar la inauguración del Mundial 2026. En su lugar, la Mandataria federal acudió la tarde de este jueves al Deportivo Hermanos Galeana, un complejo ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, para seguir de cerca el inicio de la justa deportiva internacional más importante del año.

Al ser cuestionada sobre el lugar donde presenciaría el inicio de la justa deportiva durante su conferencia de prensa diaria de esta mañana, la Mandataria evitó revelar sus planes, aunque condicionó su presencia a "cómo esté" la situación ante la previsión de protestas cercanas a la zona.

"Vamos a ver, vamos a tratar de ir al Zócalo, pero vamos a ver. Dependiendo de cómo esté" , declaró.

Desde que decidió regalar su entrada al partido inaugural del Mundial a una niña indígena, la Presidenta había manifestado su intención de ir al Zócalo a ver el encuentro "con el pueblo"; sin embargo, ante el tenso panorama que se vive en la capital por distintas manifestaciones, en los últimos días puso en duda su asistencia.

Cerca de la plaza capitalina está instalado un plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En los últimos días, los docentes han protagonizado diversas protestas para que las autoridades atiendan sus demandas.

Por otro lado, en las últimas horas también se han registrado protestas de colectivos de madres buscadoras con el objetivo de visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

De este modo, Sheinbaum verá el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica desde el Deportivo Hermanos Galeana, en compañía de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. La confirmación ocurre luego de que se especulara sobre la posibilidad de que la presidenta siguiera la ceremonia desde Palacio Nacional.

Con información de EFE

Lee también: Todos los cierres viales en el Centro por el Fan Fest de Guadalajara

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB