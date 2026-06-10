El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, evitó aclarar ante los medios de comunicación si su visa para ingresar a Estados Unidos fue revocada o si aún se mantiene vigente. Tras las recientes versiones que circulan sobre una supuesta medida restrictiva por parte del gobierno estadounidense, el legislador tabasqueño optó por el hermetismo durante su más reciente aparición pública en el recinto legislativo.

Cuestionado de manera directa por reporteros en las instalaciones del Senado de la República, el exsecretario de Gobernación se mostró reacio a abordar el tema migratorio. Ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, quienes buscaban una postura oficial sobre su situación legal para cruzar la frontera, el político se limitó a responder de manera reiterada y tajante que no hablaría al respecto.

"Yo no doy declaraciones, gracias", expresó el legislador en un primer momento para evadir los cuestionamientos. Sin embargo, los periodistas presentes le solicitaron que al menos aclarara el estatus actual de su documento de viaje, a lo que el senador reiteró su negativa a emitir comentarios públicos sobre estos asuntos.

"No acostumbro dar declaraciones, ustedes lo saben, no voy a emitir ninguna declaración", subrayó el exfuncionario federal.

Riva Palacio reporta que visa de Adán Augusto fue revocada

El día de ayer trascendió que la visa estadounidense de Adán Augusto López Hernández fue revocada por la información compartida por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de opinión.

De acuerdo con Riva Palacio, esta medida estaría ligada a una investigación profunda en contra del legislador por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

Adán Augusto confirma cirugía ocular

El único tema sobre el cual el legislador accedió a conversar fue su estado de salud, específicamente sobre una reciente intervención quirúrgica para corregir un problema de cataratas. De esta manera, confirmó la información que previamente había compartido el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, respecto a su procedimiento médico.

"Ya me operé uno (un ojo) y mañana me opero el otro", indicó el tabasqueño para dar por concluida su interacción con la prensa.

Así, el senador dejó en el aire las dudas sobre su capacidad para viajar al país vecino del norte.

Con información de SUN y Raymundo Riva Palacio

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB