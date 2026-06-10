Estos son TODOS los cierres viales en el Estadio Guadalajara por el Mundial 2026

Las autoridades de seguridad y movilidad del estado de Jalisco anunciaron de manera oficial los cierres viales que se implementarán en las inmediaciones del Estadio Guadalajara con motivo de la celebración del Mundial 2026. Este operativo integral tiene como propósito principal garantizar la seguridad, el orden y la fluidez tanto de los asistentes locales como de los turistas internacionales durante los encuentros deportivos programados en la ciudad.

El dispositivo de seguridad vial, denominado formalmente como "Última Milla", contempla diversas modificaciones a la circulación habitual, la instalación de filtros de acceso y restricciones vehiculares específicas en la zona de El Bajío.

Jorge Arizpe, comisario de la Policía Vial, detalló que las acciones operativas abarcan tanto el perímetro inmediato del recinto deportivo como los corredores secundarios que conectan con esta área del municipio de Zapopan.

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Las intervenciones en la infraestructura vial se encuentran divididas en tres etapas estratégicas: el montaje previo de las instalaciones, los días específicos de partido y el desmontaje posterior al torneo. La fase inicial de preparación comenzó a finales del mes de mayo y concluye este 10 de junio, periodo en el que se presentan interrupciones parciales y reducción de carriles en las vías aledañas al complejo deportivo.

Restricciones permanentes y temporales en la zona

Como parte de las medidas preventivas más estrictas, el Circuito JVC permanecerá cerrado de forma permanente durante todo el mes de junio. Esta restricción total al paso de vehículos particulares aplica desde el camino a las Villas Panamericanas hasta la intersección con la avenida del Bosque, por lo que las dependencias gubernamentales recomiendan a los automovilistas tomar precauciones y planificar sus rutas con anticipación.

Los cortes a la circulación de carácter temporal ocurrirán los días 11, 18, 23 y 26 de junio, fechas exactas en las que el recinto albergará los cuatro encuentros mundialistas asignados a la sede. Las limitaciones al tránsito vehicular iniciarán siete horas antes del silbatazo inicial de cada juego y se mantendrán activas hasta siete horas después de finalizado el evento, con el fin de facilitar el desalojo peatonal.

El perímetro principal del operativo de exclusión abarca las vías laterales del Anillo Periférico Poniente y los carriles laterales de la avenida Vallarta. Asimismo, se aplicarán cortes a la circulación en la avenida del Bajío, la avenida del Bosque y la avenida Las Torres, lo que modificará de manera radical la rutina diaria de los trabajadores y residentes de la zona poniente de la metrópoli.

En días de partido habrá cierres y restricciones sobre:

Laterales de Periférico Poniente

Lateral de avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

El operativo "Última Milla" abarcará un perímetro vial en:

Periférico Poniente

Avenida Vallarta

Avenida Las Torres

Avenida del Bajío

Avenida Inglaterra

Avenida Aviación

Además del cerco principal de seguridad, la Policía Vial mantendrá presencia operativa y vigilancia constante en corredores secundarios para agilizar el flujo de los automóviles.

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Alternativas de transporte para los asistentes al Estadio

Por disposición oficial de los organizadores del torneo, el inmueble deportivo no contará con áreas de estacionamiento habilitadas para el público general. Ante esta situación logística, las autoridades exhortan a los aficionados a utilizar el transporte público masivo o el servicio especial de traslado directo conocido como "Ride al Estadio", el cual tendrá salidas programadas desde puntos estratégicos como el Auditorio Telmex, Plaza Patria y la Expo Guadalajara.

Los servicios de transporte contratados mediante plataformas digitales y los taxis convencionales sí podrán operar durante las jornadas mundialistas para trasladar a los visitantes. Sin embargo, el ascenso y descenso de pasajeros se realizará de manera exclusiva en zonas autorizadas ubicadas fuera del perímetro de seguridad establecido, lo que obligará a los usuarios a caminar el último tramo hacia los accesos del estadio.

Cierres viales en el Centro Histórico por el Fan Fest

Las restricciones vehiculares no se limitan al poniente de la ciudad, sino que también abarcan el primer cuadro de la ciudad debido a la instalación del Fan Fest en la Plaza Liberación. Las calles aledañas a este espacio público, tales como Morelos, Hidalgo, Liceo, Maestranza y Ramón Corona, permanecen cerradas para garantizar la integridad física de los miles de peatones que acudan a disfrutar de las transmisiones en vivo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB