Aficionado se desvanece previo a la inauguración del Mundial

La expectativa que envolvía al Estadio Ciudad de México minutos antes de la ceremonia inaugural se vio interrumpida por un momento de angustia que encendió la alerta entre los aficionados. En medio del ambiente festivo y la emoción por el inicio de la Copa del Mundo, la preocupación se hizo presente en una de las rampas del inmueble, donde un seguidor perdió el conocimiento y se desvaneció ante la mirada de quienes se encontraban cerca.

Lo que segundos antes era euforia se transformó en inquietud

De inmediato, los servicios médicos acudieron al lugar para brindar atención al aficionado, mientras el resto de los presentes abría paso en un esfuerzo por facilitar la asistencia. Durante varios minutos, el equipo especializado realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, manteniendo la tensión en el ambiente, antes de trasladarlo en ambulancia a un hospital cercano para su atención.

México y Sudáfrica inauguran el Mundial de 2026

Las selecciones de México y Sudáfrica inauguraron este jueves el Mundial de fútbol de 2026 en el Estadio Ciudad de México, el primer partido del torneo organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro marcó un nuevo capítulo en la historia del legendario recinto capitalino, que se convirtió en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo tras las ediciones de 1970 y 1986. La inauguración, que previamente contó con un show musical encabezado por la colombiana Shakira, estuvo enmarcada en un fuerte dispositivo de seguridad y movilidad desplegado por las autoridades mexicanas debido a las protestas de maestros que amenazaron con boicotear el evento.

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A la par del encuentro, los maestros que exigen mejoras laborales se congregaron en la avenida Tlalpan, que conecta al Estadio Ciudad de México, para marchar rumbo al inmueble para hacer visibles sus protestas sobre mejoras laborales, a ellos se unieron madres buscadoras quienes exigen que el Estado mexicano busque a los más de 133 mil desaparecidos en el país. Ambos grupos se mezclaron con aficionados mexicanos que tuvieron que caminar varios kilómetros debido a los cierres en el transporte a causa de las movilizaciones.

Con información de EFE.

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