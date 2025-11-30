El Gobierno de la Ciudad de México anunció que en 2026 se abrirá una nueva etapa de registro para la Pensión Hombres Bienestar , un programa social que brinda apoyo económico a hombres de 60 a 64 años en condición de vulnerabilidad que residen en la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el padrón de beneficiarios se ampliará con 100 mil nuevos registros, lo que permitirá que este apoyo llegue a cerca de 200 mil capitalinos.

Aunque todavía no se publica el calendario oficial de inscripciones, las autoridades señalaron que las fechas se darán a conocer a inicios de 2026 a través de los canales institucionales del Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien). Por ello, se recomienda a los interesados estar pendientes de los anuncios oficiales.

El programa otorga tres mil pesos bimestrales (equivalentes a 18 mil pesos al año) y busca respaldar a un grupo poblacional que, históricamente, había quedado fuera de las pensiones sociales.

Requisitos para inscribirse a la Pensión Hombres Bienestar

Para acceder al beneficio, será necesario cumplir con los criterios establecidos:

Edad: tener entre 60 y 64 años al momento del registro.

Residencia: vivir en la Ciudad de México y comprobar domicilio reciente.

Documentos requeridos:

INE vigente.

CURP.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Formato de solicitud oficial proporcionado en los módulos de atención.

El registro se realizará en los módulos de Sebien o en los espacios designados por el Gobierno capitalino.

Al cumplir 65 años, los beneficiarios pasarán de manera automática a la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, que actualmente entrega seis mil 200 pesos bimestrales , garantizando así la continuidad del apoyo.

Preparativos para el registro a la Pensión Hombres Bienestar

Aunque la convocatoria aún no está abierta, las autoridades sugieren que los interesados reúnan con anticipación su documentación y verifiquen la vigencia de su INE y comprobante de domicilio, a fin de evitar contratiempos cuando se publique la convocatoria.

La Pensión Hombres Bienestar se perfila como uno de los programas sociales más relevantes de la CDMX en 2026, al ofrecer un respaldo económico estable y una transición directa hacia la pensión universal para adultos mayores.

EE