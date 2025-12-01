Lunes, 01 de Diciembre 2025

Bloqueos y cierres carreteros en México | 1 de diciembre 2025

Te diremos cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este lunes 1 de diciembre 

Fabián Flores

Bloqueos y cierres de carreteras en México este 1 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana. 

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento. 

Cierres parciales


  • En Puebla, se registra cierre parcial de circulación tras accidente vial, cerca del km 160+500 de la carretera Tulancingo - Tihuatlán, también cerca del km 074+800 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, y cerca del km 223+500 de la carretera Libramiento Arco Norte de la Ciudad de México.
  • En Veracruz, se registra cierre parcial de circulación tras accidente vial, cerca del km 077+200 de la carretera Paso del Toro - Acayucan.

Cierres totales


  • En Oaxaca, continua cierre total de circulación tras derrumbe de talud, cerca del km 205+500 de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca.
  • En Zacatecas, se registra cierre total de circulación con dirección a Fresnillo, tras presencia de personas, cerca del km 024+500 de la carretera Zacatecas-Fresnillo, cerca de la Caseta de Cobro Calera.
  • En Guanajuato, se registra cierre total de circulación tras accidente vial, cerca del km 064+300 de la carretera Querétaro - San Luis Potosí.

 

Publicación de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras

