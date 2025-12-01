¿De cuánto es la multa por no verificar en diciembre en CDMX y en Edomex?

El segundo semestre del programa de verificación vehicular termina este mes, la fecha límite es el 31 de diciembre de 2025. Los automovilistas que no verifiquen sus autos serán acreedores a una multa costosa, pues tanto en la CDMX, como en el Estado de México es un requerimiento obligatorio.

Verificar los autos es de vital importancia, ya que es una inspección obligatoria que comprueba las emisiones contaminantes de un vehículo para asegurar que cumplan con los límites permitidos por la ley y así mejorar la calidad del aire. Además de medir los gases, también se puede revisar otros aspectos mecánicos y de seguridad, como frenos, luces y el sistema de escape. Asegura que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas para circular, reduciendo riesgos.

Forma parte del programa Hoy No Circula, el cual aplica en la zona metropolitana del Estado de México y la CDMX. Para lograr el objetivo de mejorar la calidad del aire de la zona, se restringe la movilidad de los carros, en función de la cantidad de contaminantes que emiten.

Los días en que un auto no circula se deciden en función a un calendario semestral, que es compartido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) el cual indica que autos y que días no podrán salir a la calle.

¿Qué autos tendrán que verificar este mes de diciembre?

Tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, la verificación de este mes corresponde para los autos con engomado azul y matrícula que termine con los dígitos 9 o 0.

¿De cuánto es la multa por verificación extemporánea?

En la Ciudad de México la multa por no verificar a tiempo corresponde a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo cual equivale a dos mil 262 pesos aproximadamente.

En el Estado de México la multa corresponde a 30 UMAs, lo cual es equivalente a tres mil 394 pesos. Esta cifra es considerablemente mayor al costo de realizar el trámite a tiempo, el cual, en CDMX es de 738 pesos.

En el Estado de México el costo de la verificación depende del tipo de holograma, yendo desde los 453 hasta los mil 131 pesos.

¿Quiénes están exentos de verificación?

Existe el caso en el que algunos autos con exención para este trámite. Entre los automovilistas que no tienen que cumplir con este proceso se encuentran:

Autos eléctricos

Autos híbridos clasificación I y II

Autos con permiso turístico vigente

Autos con holograma 0 no mayor a 6 meses desde que fue adquirido

Autos con holograma 00 no mayor a 2 años desde su adquisición

