Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció la voluntad compartida entre México y el país gobernado por Donald Trump para desmantelar cárteles dedicados a actividades delictivas de alto impacto en ambos países.Las declaraciones del funcionario surgen tras el traslado de 37 criminales a territorio estadounidense el pasado 20 de enero por parte de autoridades mexicanas.En sus redes sociales, el embajador Johnson aseguró que, a un año de la llegada de Donald Trump a la presidencia del país del norte, ha colaborado de "una manera histórica" con la Presidenta Claudia Sheinbaum en matera de seguridad bilateral."La transferencia realizada ayer de actores criminales y 'narcoterroristas' para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos, demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen", expresó.La Presidenta aseguró que la entrega de 37 personas vinculadas con organizaciones criminales a las autoridades de Estados Unidos fue una decisión soberana, tomada a solicitud del Departamento de Justicia del vecino del norte y tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad.Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó desde redes sociales esta operación binacional. Detalló que los operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país fueron trasladados vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional; se estableció, además, el compromiso de no solicitar la pena de muerte.Entre los criminales trasladados se encuentran:Con información de SUN.