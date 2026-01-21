Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció la voluntad compartida entre México y el país gobernado por Donald Trump para desmantelar cárteles dedicados a actividades delictivas de alto impacto en ambos países.

Las declaraciones del funcionario surgen tras el traslado de 37 criminales a territorio estadounidense el pasado 20 de enero por parte de autoridades mexicanas .

En sus redes sociales, el embajador Johnson aseguró que, a un año de la llegada de Donald Trump a la presidencia del país del norte, ha colaborado de "una manera histórica" con la Presidenta Claudia Sheinbaum en matera de seguridad bilateral.

" La transferencia realizada ayer de actores criminales y 'narcoterroristas' para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos, demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen ", expresó.

La Presidenta aseguró que la entrega de 37 personas vinculadas con organizaciones criminales a las autoridades de Estados Unidos fue una decisión soberana, tomada a solicitud del Departamento de Justicia del vecino del norte y tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad.

Del Altiplano a Estados Unidos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó desde redes sociales esta operación binacional. Detalló que los operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país fueron trasladados vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional; se estableció, además, el compromiso de no solicitar la pena de muerte.

Entre los criminales trasladados se encuentran:

Ricardo González Sauceda , alias "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.

, alias "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas. Pedro Inzunza Noriega , alias "El Señor de la Silla", padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del Cártel de los Beltrán Leyva. Fue trasladado a San Diego, California.

, alias "El Señor de la Silla", padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del Cártel de los Beltrán Leyva. Fue trasladado a San Diego, California. Juan Pablo Bastidas Erenas , alias "Payo Zurita", operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro" y Óscar Manuel Gastélum, alias "El Músico" líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California.

, alias "Payo Zurita", operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro" y Óscar Manuel Gastélum, alias "El Músico" líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California. Armando Gómez Núñez , alias "Delta1", líder de los Deltas, perteneciente al Cártel Nueva Generación. Fue trasladado a Dulles, Washington.

, alias "Delta1", líder de los Deltas, perteneciente al Cártel Nueva Generación. Fue trasladado a Dulles, Washington. Daniel Alfredo Blanco Joo , alias "El Cubano", operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

