Autoridades mexicanas dieron a conocer que este 20 de enero que, durante la madrugada, 37 criminales de alto impacto fueron trasladados desde el Centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso), El Altiplano, hacia Estados Unidos. Entre los criminales trasladados se encuentran:Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó desde redes sociales esta operación binacional. Detalló que los operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país fueron trasladados vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte.Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de: El pasado febrero de 2025, México envió a 29 criminales al país del norte, quienes eran requeridos en distintas cortes por delitos ligados con la delincuencia organizada. Entre ellos destacaban:Por otro lado, en agosto de 2025, México envió a 26 criminales, entre ellos miembros del Cártel de Sinaloa y de Los Zetas:Luego de este último traslado esta madrugada, Harfuch aseveró que ya suman 92 criminales de alto impacto enviados a EU durante la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF