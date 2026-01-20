Autoridades mexicanas dieron a conocer que este 20 de enero que, durante la madrugada, 37 criminales de alto impacto fueron trasladados desde el Centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso), El Altiplano, hacia Estados Unidos . Entre los criminales trasladados se encuentran:

Ricardo González Sauceda , alias "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas .

, alias "El Ricky", líder regional del con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a . Pedro Inzunza Noriega , alias "El Señor de la Silla", padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del Cártel de los Beltrán Leyva . Fue trasladado a San Diego, California .

, alias "El Señor de la Silla", padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del . Fue trasladado a . Juan Pablo Bastidas Erenas , alias "Payo Zurita", operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva . Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro" y Óscar Manuel Gastélum, alias "El Músico" líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California .

, alias "Payo Zurita", operador logístico del . Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro" y Óscar Manuel Gastélum, alias "El Músico" líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a . Armando Gómez Núñez , alias "Delta1", líder de los Deltas, perteneciente al Cártel Nueva Generación . Fue trasladado a Dulles, Washington.

, alias "Delta1", líder de los Deltas, perteneciente al . Fue trasladado a Dulles, Washington. Daniel Alfredo Blanco Joo , alias "El Cubano", operador logístico del Cártel del Pacífico , encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas .

El anuncio del Gobierno de México

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó desde redes sociales esta operación binacional. Detalló que los operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país fueron trasladados vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte .

Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de:

Washington

Houston

Nueva York

Pensilvania

San Antonio

San Diego

Comunicado del funcionario en redes sociales. X / @OHarfuch

Te recomendamos: Anuncian credencial del Servicio Universal de Salud

Otros destacados criminales en EU

El pasado febrero de 2025 , México envió a 29 criminales al país del norte, quienes eran requeridos en distintas cortes por delitos ligados con la delincuencia organizada. Entre ellos destacaban:

Rafael Caro Quintero

Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”

Omar Treviño Morsles, “El Z-42”

Vicente Carrillo Fuentes

José Ángel Canobbio Inzunza

Erick Valencia Salazar, "El 85"

Por otro lado, en agosto de 2025 , México envió a 26 criminales, entre ellos miembros del Cártel de Sinaloa y de Los Zetas:

Abigael González Valencia, “El Cuini”

Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”

Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”

Jesús Guzmán Castro, “El Chuy”

Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaquito”

Servando Gómez Martínez, “La Tuta”

Kevin Gil Acosta, “El 200”

Martín Zazueta Pérez, "El Piyi"

Luego de este último traslado esta madrugada, Harfuch aseveró que ya suman 92 criminales de alto impacto enviados a EU durante la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum .

Te puede interesar: Real Madrid tendrá escuela de futbol en Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF