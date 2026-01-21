La Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró durante "La Mañanera" que México seguirá permitiendo el ingreso de aviones militares a México siempre y cuando sea bajo "condiciones especiales" .

Las declaraciones de la Mandataria desde Palacio Nacional surgen tras la polémica generada por el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en suelo mexicano, en el Aeropuerto Internacional de Toluca; esta presencia fue vinculada a actividades de capacitación previamente no informadas de manera pública, según la propia Jefa del ejecutivo.

Sheinbaum precisó que dicho aterrizaje fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad y tuvo como objetivo trasladar a personal mexicano a Estados Unidos para recibir capacitación, en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral.

Detalles sobre las capacitaciones en EU

La Mandataria subrayó que este tipo de capacitaciones deben ser aprobadas por dicho consejo y aclaró que el ingreso del avión no violó ninguna disposición legal , ya que no se trató del despliegue de tropas ni de instructores extranjeros en territorio mexicano, supuestos que sí requieren autorización del Senado.

No obstante, señaló que el Gobierno de México decidió modificar el procedimiento y que ahora, cuando se trate de programas de capacitación en el extranjero, serán aeronaves mexicanas las encargadas de trasladar al personal, en lugar de permitir que aviones militares estadounidenses ingresen al país, salvo "bajo condiciones especiales de logística" .

"Pero si es un asunto de capacitación, es mejor que vaya un avión mexicano allá", reiteró la Presidenta.

Por otro lado, Sheinbaum sostuvo que el avión no transportaba armamento y que únicamente viajaban el piloto y la tripulación, sin ofrecer detalles específicos.

La controversia por el aterrizaje del avión militar estadounidense en México ocurre en medio de las amenazas del presidente Donald Trump, de ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México.

FF