El Gobierno de México pondrá en marcha, a partir del 2 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2026 , el proceso nacional de credencialización del Servicio Universal de Salud, un mecanismo de identificación que permitirá a la población acceder a los servicios médicos públicos del país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que esta credencial será válida en las principales instituciones de salud pública: el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los servicios médicos de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

En las entidades que aún no se integran al IMSS Bienestar, el acceso se dará a través de los servicios estatales de salud, de acuerdo con las decisiones de cada gobierno local.

La mandataria subrayó que el objetivo central es que toda la población quede registrada y credencializada, independientemente de su sistema de afiliación, como parte de una estrategia de fortalecimiento y digitalización del sector salud durante los próximos años.

¿Para qué servirá la credencial?

La Credencial del Servicio Universal de Salud permitirá identificar de forma inmediata la derechohabiencia de cada persona y la unidad médica que le corresponde. A través de un código QR, se podrá consultar el expediente médico electrónico, el cual estará resguardado en una base de datos protegida e incluirá información clínica, estudios, citas, recetas y cambios de domicilio o institución.

Este sistema facilitará el intercambio de información entre instituciones, agilizará la atención médica y permitirá programar consultas y estudios desde plataformas digitales.

¿Qué información contendrá la credencial?

De acuerdo con el subsecretario Eduardo Clark García Dobarganes, la versión impresa incluirá datos como nombre completo, CURP, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre, condición de donador de órganos y dos códigos QR con la institución de afiliación y la clínica más cercana.

La versión digital, disponible a partir de abril en la App MX, mostrará los mismos datos, además de la clínica asignada y la institución de derechohabiencia.

Documentos necesarios para el registro

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el registro se realizará en los 32 estados del país, con el despliegue de más de 14 mil servidoras y servidores de la nación en módulos y estaciones habilitadas.

Los documentos requeridos son:

Para menores de edad:

Acta de nacimiento con CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial con CURP del padre, madre o tutor

Para personas adultas:

Identificación oficial con fotografía y CURP

Comprobante de domicilio

El trámite se llevará a cabo de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, siguiendo un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido. En el caso de niñas, niños y adolescentes, podrán acudir el mismo día asignado a su tutor.

¿Cómo será el proceso y entrega de la credencial

Durante el registro se revisará la documentación, se recabará la firma de consentimiento, un número de contacto, fotografía y huellas dactilares. Posteriormente, en un plazo aproximado de seis semanas, las personas recibirán un aviso por SMS o llamada del 079 para recoger su credencial física.

Fechas de inicio por Estados

El registro arrancará el 2 de marzo en 15 entidades, entre ellas Estado de México, Puebla, Michoacán, Sinaloa y Yucatán. A partir del 23 de marzo , se sumarán estados como Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo .

EE