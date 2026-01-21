Tarjeta Rosa: ¿Quiénes pueden inscribirse en el programa para recibir hasta 6 mil pesos?

El Gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, anunció que como parte de un proceso de modernización y reestructuración del programa, todas las beneficiarias de la Tarjeta Rosa deberán tramitar nuevamente su plástico en 2026 para continuar recibiendo el apoyo económico.

Las autoridades señalaron que la tarjeta operará bajo un esquema bancarizado, con el objetivo de garantizar que las dispersiones se realicen en los periodos establecidos y de incorporar una capa adicional de seguridad.

Te puede interesar: Tarjeta Rosa: Fechas de pago en 2026 y cuándo entregan el nuevo plástico

La titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador , informó que el registro para obtener la nueva tarjeta comenzará durante los meses de febrero y marzo , mientras que el primer pago está programado para junio.

De acuerdo con los lineamientos del programa, la Tarjeta Rosa contempla un apoyo económico de 6 mil pesos anuales, dividido en dos pagos de 3 mil pesos, que se entregan a mitad de año y a finales del mismo.

¿Quiénes pueden tramitar la Tarjeta Rosa?

La Tarjeta Rosa es un programa social diseñado para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad, impulsado por el Gobierno del Estado como parte de una estrategia para combatir la desigualdad y garantizar que las familias guanajuatenses puedan acceder a servicios y productos básicos.

Para participar en el programa, las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residentes del estado de Guanajuato.

Ser madres de familia.

Tener entre 25 y 45 años de edad.

Contar con credencial para votar vigente (INE).

CURP actualizada.

Acta de nacimiento de al menos uno de sus hijos.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Rosa?

Para obtener el apoyo, será necesario descargar la aplicación móvil de la Tarjeta Rosa, donde se realizará el registro oficial y se deberá subir la documentación requerida.

En la misma plataforma, las beneficiarias deberán seleccionar la fecha, el centro y el horario para recoger el nuevo plástico.

También puedes leer: Tarjeta Rosa: esta es la fecha límite para el registro en Aguascalientes

No obstante, las autoridades aún no han definido las fechas exactas para este proceso, por lo que se recomienda mantenerse atentas a los anuncios oficiales del Gobierno del Estado.

¿Qué pasará con las tarjetas anteriores?

De acuerdo con las autoridades, la versión anterior de la Tarjeta Rosa dejará de funcionar a partir del 31 de enero , por lo que se exhorta a las beneficiarias a retirar el dinero restante y realizar los movimientos necesarios para no perder el apoyo ya depositado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP